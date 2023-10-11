Николай Миклухо-Маклай. Мужской дом в деревне Теньгум-Мана. 1872

Художественно-этнографическую экспозицию раздела «Новая Гвинея» дополнили более 30 репродукций рисунков Николая Миклухо-Маклая из научного архива Русского географического общества. Графические изображения жителей Гвинеи, созданные великим русским учёным, стали своеобразными проводниками в мир аутентичных предметов духовной культуры, быта и искусства папуасских народов. Костюмы, бытовые и ритуальные предметы, украшения, орнаментика, а теперь рисунки и дневниковые записи русского путешественника представляют бесспорную историко-культурную и художественную ценность.

Имя выдающегося русского учёного-этнографа, антрополога Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846 – 1888) известно всему миру. Бесстрашный путешественник, неутомимый исследователь, Миклухо-Маклай посвятил себя высокой и благородной цели – доказать равенство людей на Земле. Часть своей жизни учёный отдал изучению Новой Гвинеи, истинной terra incognita второй половины XIX столетия. Николай Миклухо-Маклай стал первым исследователем, который подробно описал быт и традиции островитян, провёл уникальные антропологические наблюдения, впоследствии позволившие научно обосновать ряд вопросов по этнографии Океании. Миклухо-Маклай был и талантливым художником, умевшим тонко передать мельчайшие подробности увиденного, поэтому рисунок стал одним из главных методов работы учёного. Графические рисунки, созданные исследователем, являются уникальным «рассказом» о папуасских народах северо-восточного берега Новой Гвинеи. Это художественное повествование выполнено с документальной точностью, вниманием и уважением.

Раздел «Новая Гвинея» является частью этнографической экспозиции «Люди моря» Морского выставочного центра Музея Мирового океана (Светлогорск, Калининградская область). Коллекция предметов знакомит посетителей с жизнью и культурой народов, проживающих в Юго-Восточной Азии: на ее материковой части, на тысяче островов между Индийским и Тихим океанами, а также полуострове Индостан.Все представленные на выставке предметы аутентичны: они были собраны на Новой Гвинее, Яве, Тиморе, Суматре, Сулавеси и Бали, а также в Индии, Китае и Непале.

Николай Миклухо-Маклай. Оружие папуасов с островов Били-Юили, Тиары и др.

Николай Миклухо-Маклай. Ассель из деревни Горенду

Николай Миклухо-Маклай. Экспозиция «Люди моря». Раздел «Новая Гвинея»

Николай Миклухо-Маклай. Олум из деревни Гумбу (около 20 лет). 1871

Николай Миклухо-Маклай. Мужской дом в деревне Теньгум-Мана. 1872

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