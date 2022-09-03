Ритуальные услуги или чем занимается похоронное бюро

В наше время, компании, производящие и продающие похоронные услуги на территории нашей страны, уже претерпели некоторые изменения и уже не очень отличаются от государственных. При этом похоронное бюро, предлагающее свои услуги, ориентируется на те же правила, что и любое другое агентство ритуальных услуг. Вы можете на сайте изучить весь спектр выполняемых услуг.

Помощь в организации похорон

Безусловно, ритуальные агентства обладают разнообразными видами услуг, что позволяет проводить самые разнообразные похороны, в которых можно заказать как кремацию, так и захоронение в землю. В последнее время набирает популярность практика возложения тела покойного в деревянный или металлический гроб, который заказывается отдельно от памятной таблички с именем умершего, и остается на месте до погребения. В этом случае родственники могут и дальше пользоваться услугами ритуального агентства, которое предоставляет умершего для дальнейшего захоронения. Важным вопросом также остается оплата ритуальных услуг, которая определяется в зависимости от степени родства. На сайте www.horonim.ru описаны условия сотрудничества.

Что включает в себя ритуальная услуга по организации похорон?

Ритуальная служба может предложить своим клиентам полный перечень ритуальных товаров и услуг, которые позволяют проводить похороны в соответствии со всеми церковными канонами и традициями.

Компания организует проведение панихиды по усопшему и похороны, может предоставить гроб, урну с прахом и помочь провести на кладбище последний путь близкого человека.

Реквием над гробом усопшего может исполнить хор православной церкви. Кроме того, в ритуальном агентстве можно заказать не только проведение похорон, но и, по желанию родственников, кремацию тела усопших.

На сайте ритуального агентства похорон вы можете ознакомиться со списком предоставляемых услуг, а также связаться со специалистами и заказать интересующие ритуальные услуги.

Агентство ритуальных услуг имеет возможность предоставить родным умершего его вещи, которые будут доставлены на специально выделенном транспорте в удобное для близких время. Помещение будет предоставлено в аренду. После похорон родственники смогут воспользоваться всеми услугами, которые предоставляет ритуальное агентство, в частности, взять необходимые вещи и обмыть гроб и убрать его в холодильнике. Также в агентстве имеется бесплатная стоянка для автотранспорта, что очень удобно для тех, кто не имеет собственного транспорта и не уверен в том, что приедет забирать тело. В агентстве работают профессиональные и опытные сотрудники. Они помогут прийти в себя после похорон, займутся похоронами, а также помогут определиться с местом, где будет погребено тело усопшего.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.