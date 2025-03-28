РМГ и РФС устроили праздник для болельщиков матча Россия – Замбия

Более 500 музыкантов пригласил Российский футбольный союз и «Русская Медиагруппа» на рок-флешмоб перед товарищеским матчем Россия — Замбия. Ритм вечеру задал неувядающий хит «Парк Горького».

Так называемый народный рок-оркестр Rocknmob – это ребята из разных концов страны, различных профессий и социальных статусов – совсем как болельщики сборной России на стадионе и у экранов телевизоров.

Национальный гимн России перед матчем исполнила многократная обладательница авторитетной музыкальной Премии «Русского Радио» «Золотой Граммофон» Ирина Дубцова.

Непосредственно перед началом мероприятия команды и 20 тысяч болельщиков на стадионе «Динамо» почтили память погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» год назад.

После окончания матча, который завершился победой наших парней со счетом 5:0, перед болельщиками выступил известный рэп-исполнитель Macan. Его трек «Останусь образом» не только напомнил о недавнем уходе наставника сборной России Валерия Карпина с поста Главного тренера «Ростова» (в нем есть строка «Я покидаю дождливый Ростов»), но и перекинул мостик к недалекому уже будущему и следующим матчам национальной команды.

Спорт и музыка – два неразрывно связанных мира, которые дарят зрителям положительные эмоции. «Русская Медиагруппа» и РФС видят целью своего сотрудничества делать спортивные мероприятия более зрелищными, превращая их в настоящие праздники для болельщиков и тем самым популяризируя в России спорт как профессиональный, так и любительский.