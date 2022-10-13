РНО, Алексей Мельников и Димитрис Ботинис в «Зарядье»

16 октября в Зале «Зарядье» Российский национальный оркестр под управлением молодого маэстро, главного дирижера Академического симфонического оркестра Северо-Кавказской государственной филармонии Димитриса Ботиниса представит изысканную программу, которую составили произведения Шумана и Респиги.

В первом отделении прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром ля минор Роберта Шумана – одна из вершин немецкой музыки XIX столетия. Сам композитор характеризовал сочинение «как нечто среднее между симфонией, фантазией и концертом». Впервые концерт прозвучал в исполнении Клары Шуман – любимой жены композитора и сразу же завоевал любовь публики. В зале «Зарядье» свою трактовку романтического шедевра представит один из самых неординарных пианистов своего поколения, обладатель третьей премии и бронзовой медали XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского Алексей Мельников.

Во втором отделении прозвучат две симфонические поэмы итальянского композитора Отторино Респиги – «Фонтаны Рима» и «Пинии Рима», являющиеся частью «Римской трилогии». Поэмы написаны для большого состава оркестра. Их красочный оркестровый стиль рождается из сочетания ярких тембров, импрессионистских приемов, а также использования итальянских народных песен и танцевальных ритмов.

Начало концерта в 18.00.

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