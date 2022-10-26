РНО представит концерт хитов ставших классикой

Образы Италии и Испании нашли отражение в творчестве многих композиторов, чьи произведения создавались под впечатлением от зажигательных ритмов южных танцев и обольстительных лирических мелодий. Концертная программа, которая будет представлена Российским национальным оркестром в Большом зале консерватории 29 октября, получила название «Болеро. Морис Равель». Знаменитая симфоническая пьеса Равеля, вдохновленная одноименным испанским танцем, между тем, станет далеко не единственным хитом этого вечера, посвященного музыке Испании и Италии.

В концерте прозвучат инструментальные фрагменты из оперы Жоржа Бизе «Кармен», действие которой происходит в Испании в первой половине XIX века, и «Испанский танец» из оперы «Жизнь коротка» Мануэля де Фальи. Отдельное место в программе займет «русская музыка об Италии и Испании»: «Арагонская хота» Глинки, известная также как «Испанская увертюра № 1», основанная на теме хоты – национального испанского танца, «Итальянское каприччио» Чайковского, созданное под впечатлением от событий римского карнавала, «Рапсодия на тему Паганини» Рахманинова и другие сочинения.

Вместе с РНО на сцену в этот вечер выйдут две яркие солистки, лауреаты международных конкурсов, пианистка Ева Геворгян и скрипачка Елена Таросян. За дирижерский пульт встанет один из самых заметных молодых российских дирижеров Денис Власенко.

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