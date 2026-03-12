Родители укладывают детей спать под белый шум в семь раз чаще, чем под колыбельные

Ко Всемирному дню сна сервис «КИОН Музыка» проанализировал прослушивания колыбельных и треков, попадающих под определение белого шума, чтобы узнать, какое звуковое сопровождение используют пользователи для укладывания детей спать. За последние полгода белый шум оказался в 7 раз востребованнее, чем убаюкивающие песни. Эта же категория показала рост популярности год к году на 16%. Среди регионов, отдающих предпочтение новым возможностям для комфортного засыпания детей, выделяются Саратовская область, Чувашская Республика и Забайкальский край. Традиционный метод с колыбельными в почете у жителей Иркутской области.

Всемирный день сна отмечается каждую пятницу накануне дня весеннего равноденствия. В этом году праздник выпал на 13 марта. В преддверии этой даты «КИОН Музыка» определила, какое звуковое сопровождение выбирают пользователи детям для укладывания их спать: колыбельные, которые считаются традиционным средством помощи в этом вопросе, или белый шум. Выяснилось, что за последние шесть месяцев (01.09.2025 г. — 01.03.2026 г.) второй инструмент оказался в семь раз популярнее мелодичных песен для укачивания. При этом востребованность белого шума выросла и год к году (01.09.2025 г. — 01.03.2026 г. к 01.09.2024 г. — 01.03.2025 г.) на 16%.

Саратовская область – регион, в котором проживают главные ценители белого шума (по числу прослушиваний категории на одного пользователя). Чувашская Республика и Забайкальский край заняли второе и третье место соответственно. Также вошли в топ-5 Калужская область и Приморский край. Наибольшее число сторонников народного метода укладывания детей с колыбельными сосредоточено в Иркутской области. Серебро – у Санкт-Петербурга с прилегающими к нему территориями. Следом идет Чувашия и Сахалинская область. На пятой строчке рейтинга расположился Забайкальский край.

Самыми популярными звуковыми дорожками в разделе «Белый шум» стал одноименный базовый трек длиною в две минуты и его удлиненная версия с часовым хронометражем. Далее – записи, напоминающие звучания автомобильного шоссе, летящего самолета и спокойного дождя.

Самые популярные колыбельные по числу прослушиваний с 1 сентября 2025 года по 1 марта 2026 года: