Рок-музыка, подростки и любовь: молодежная драма «Музыка времени»

Музыкальная молодежная драма «Музыка времени» — история о молодых рок-музыкантах, которые никогда не виделись вживую, но мечтают выступить вместе на большом концерте в Москве. В музыкальную основу сериала лег дебютный альбом рок-певицы МАЙВЛ, которая сыграла главную роль в сериале. Музыкальным продюсером проекта выступил Денис Майданов, одну из ролей сыграл Александр Ф. Скляр, а в камео появятся Гарик Сукачев, Ольга Кормухина, Евгений Маргулис и Александр Маршал. В сериале предусмотрено 12 серий.

Главные роли в проекте исполнили певица и актриса МАЙВЛ, Вадим Адаменко («СашаТаня»), Влад Терских («Мордобой») и Георгий Шиханов («Трудные подростки»). К молодым и талантливым актерам присоединились популярные и уже любимые артисты Екатерина Гусева («Бригада»), Ольга Ломоносова («Не родись красивой»), Виктория Полторак, Антон Семкин («Кухня») и Николай Сердцев («Молодежка»). Режиссером выступил Кирилл Седухин («Интерны», «Пятая стража», «Ералаш»). Проект создан продюсерской кинокомпанией «Династия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Сериал расскажет историю молодых ребят — участников уникальной музыкальной группы из разных городов и стран, которые репетируют и пишут песни онлайн. Их заветная мечта — встретиться вживую и выступить на сцене большого рок-фестиваля в Москве. Но для того, чтобы она осуществилась, им придется пройти массу препятствий: столкнуться с непониманием родителей, предательством близких людей, переосмыслить жизненные ценности и преодолеть внутренние страхи. Особенно их солистке, московской школьнице Василисе, которая мечтает о музыкальной карьере, но с детства страдает патологической боязнью публичных выступлений — пейрафобией.

Все события найдут отражения в песнях, которые пишет фронтмен группы — самая молодая участница, ученица десятого класса московской школы Василиса. Ее сыграла рок-певица и актриса МАЙВЛ, чей дебютный музыкальный альбом лег в основу истории. «В альбоме есть песня “Бесконечна жизнь”, в которой сочетаются меланхоличное настроение и драйвовое звучание, лирические романтичные образы и некий протест. Мне кажется, она в некотором роде напоминает мою героиню Василису, которая также находится в постоянном протесте с обществом, родителями, одноклассниками. Она очень хочет всем доказать и показать, чего она стоит. И в то же время это очень чувственная натура, которая умеет дружить, любить, творить и очень хочет, чтобы ее принимали такой, какая она есть. В “Музыке времени” поднимается много важных тем: сложные отношения с родителями и непонимание с их стороны. Но, думаю, вся суть сериала в том, что таких разных людей объединила общая мечта и цель — быть услышанными, и ради этого каждый из них прошел огромные испытания», — рассказала Влада.

Также музыку к сериалу написали Денис Майданов, Алексей Пономарев и Александр Ф. Скляр.

«В сериале “Музыка времени” много настоящего, и это очень круто. Это в первую очередь сериал о дружбе и о том, что любые сложности можно победить, если есть плечо друга. Это и драма, и мелодрама, и драмеди, и рок-н-ролл. Он у нас настоящий, звезды настоящие, события тоже из реальной жизни. Наши герои — со своими желаниями и эмоциями, в кадре каждый из них проживает то, что испытывает практически любой подросток их возраста. Проблемы, с которыми они сталкиваются, будут близки многим зрителям. Интересно, что история наших героев на музыкальном конкурсе “Молодые ветра” основана на реальных событиях с такой же группой, произошедших год назад», — рассказал музыкальный продюсер Денис Майданов.

Съемки драмы проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и Калининграде. «По сюжету наши герои живут в разных странах, и нам важно было это отразить. Съемки проходили в четырех городах, а это разные атмосферы, локации, места, даже климат. Было интересно побывать везде. Для меня же особой задачей было совместить все это в единую картинку и сделать единую стилистику для четырех разных стран и пяти разных героев. Во многом мне помог наш актерский состав, на проекте получился какой-то необычный сплав молодости и опыта. А еще много эмоций, энергии, неожиданных решений, шуток и приколов — все это помогало нам», — поделился режиссер Кирилл Седухин.

Для создателей сериала было важно умение актеров играть на музыкальных инструментах. Некоторые актеры на протяжении полугода учились у профессионалов: «Проект достаточно сложный, многосоставный, а еще и музыкальный. Поэтому было очень важно, чтобы актеры владели инструментами. Из профессиональных музыкантов в касте автор и исполнительница песен, которые стали главными саундтреками сериала, — МАЙВЛ (Василиса) и Вадим Адаменко (Костя), который потрясающе играет на фортепиано и поет. Актер Влад Терских (Артур) не профессиональный музыкант, но гитарой владеет хорошо. А вот барабанщик и бас-гитарист впервые подошли к инструментам только на проекте. Но они полгода ответственно ходили на занятия, учились правильной постановке рук, пластике. Это все очень важно», — поделилась генеральный продюсер «Продюсерской кинокомпании “ДИНАСТИЯ”» Натали Манн.

Фото — онлайн-кинотеатр Wink.ru