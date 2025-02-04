Роман Александра Ермака «Балкания» выдвинут сразу на две национальные литературные премии

Редакция журнала «Журналист» выдвинула роман современного российского писателя Александра Ермака «Балкания» на соискание сразу двух национальных литературных премий: им. Д.А.Гранина и «Большая книга».

По словам главного редактора «Журналиста» Любови Петровой, «это произведение можно сравнить с такими книгами, как «Имя розы» Умберто Эко и «Код да Винчи» Дэна Брауна, но оно, конечно, отличается от них своим остросоциальным и философским подтекстом. Главной темой романа становится вопрос: можно ли переписать не только историю, но и саму суть человечества? Александр Ермак не просто рассказывает захватывающую историю, но и затрагивает ключевые проблемы современности. Писатель поднимает острые вопросы свободы, толерантности и их возможного превращения в инструменты власти. Это смелая и беспощадная литература, которая заставляет думать самостоятельно и не сходить с ума, даже если весь мир обезумел. Роман «Балкания» заставляет размышлять, жить в ладу с собой, действовать на всеобщее благо, достоен большой аудитории читателей современной серьезной литературы…».

Ранее литературные критики и рядовые читатели признали «Балканию» Александра Ермака лучшим интеллектуальным триллером 2024 года. Дмитрий Косырев, писатель и политический обозреватель, назвал «Балканию» отличным примером политического памфлета и философской сатиры, которая не оставляет равнодушным. По его словам, Александр Ермак отлично раскрывает идею о том, как легко манипулировать массами и переписывать историю в интересах власти.

«Понравилось, как Стефан менялся, встав перед тяжелым моральным выбором – риск-то большой был. Сюжет необычный и держит в напряжении на протяжении всего повествования…», – отметила Наталья Носова.