Роман Исаев презентовал поп-фолк композицию «Родная»

16 февраля состоялась премьера нового сингла музыканта и сонграйтера Романа Исаева. Песня называется Родная», и погружает слушателей в безусловную, искреннюю и очень сильную любовь исполнителя к той самой единственной.

«Родная» – поп-фолк в современном звучании, симбиоз проникновенного, душевного текста и стильного бита, который не оставит равнодушным слушателя.

«А в её глаза, на свою беду!

Не могу сказать, как сильно я её люблю!»

Каждая песня Романа – история любви. А «Родная» – душа наступившего февраля.

Роман Исаев – певец, автор песен. Участник шоу: «Один в один» на Россия 1, «Новая звезда» на телеканале «Звезда». Финалист шоу «Большая перемена» на НТВ. А также финалист Музыкастинг 2.0 на Новом Радио.