Роман Каграманов снялся в роли курьера в анимационном клипе «Улётная доставка»

1 апреля в сети вышел анимационный клип на песню «Улётная доставка» с участием популярного блогера, комика Романа Каграманова. Трек звучит в заставке одноименного мультсериала и исполнен Романом. Премьера видео состоялась на YouTube-канале анимационной компании «ЯРКО».

В клипе совмещаются игровая и анимационная части, в которых Роман Каграманов сыграл сразу несколько ролей: оператора колл-центра, курьера, исполнителя трека.

По сюжету Роман Каграманов принимает заказы, взаимодействуя с мультяшными персонажами в мире анимационного проекта «Улётная доставка». Главный герой поет и играет на разных музыкальных инструментах и одновременно участвует во всех процессах вместе с тучками, летающим китёнком, летающей тарелкой и вулканчиком. Клип следует «сюжету» песни и показывает, как устроена жизнь героев сериала.

«Я участвую в проекте «Улётная доставка» с момента его старта и мне приятно видеть, как он развивается. Для меня это очень необычный опыт – совмещение реального и анимационного миров. Благодаря команде процесс съёмок клипа прошел в легкой юморной форме, всё как мы любим! Я примерил на себя сразу несколько образов – курьера, оператора колл-центра и музыканта. По-моему, получилось классно!», – прокомментировал Роман Каграманов, певец, блогер, телеведущий.

«Мы решили сделать подарок зрителям и выпустить клип про наших улётных доставщиков в День смеха. Он получился таким же ярким, задорным и необычным, как и сам сериал «Улётная доставка». А Роман Каграманов отлично дополнил компанию позитивных и обаятельных персонажей», – отметила Альбина Мухаметзянова, генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО».

Премьера комедийного ситкома «Улётная доставка» состоялась в декабре 2022 года на RUTUBE, где сегодня выходят премьерные серии первого сезона. Сериал рассказывает о веселых приключениях команды доставщиков в фантастическом мире. Главные герои каждый день выполняют сложные заказы, находят подходы к самым требовательным клиентам, придумывают самые нестандартные решения и все это со смехом и шутками.

Мультсериал можно посмотреть в крупнейших онлайн-кинотеатрах Кинопоиск, Иви, Okko, KION, на видеохостингах RUTUBE и YouTube, а также видеовитрине VK Видео.

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