Роман КОРНИЕНКО: «Идея создания проекта «Сладоскоп» зародилась в 2020 году, когда мир погряз в ужасах коронавируса»

Роман Корниенко – организатор и идейный вдохновитель выставки-ярмарки «Сладоскоп». Более 12 лет Роман успешно занимается организацией массовых мероприятий, таких как: «Мотовесна», «Этноскоп», «Вездеходер», «Моторспорт экспо», «Велокульт», «Поехали» и других. Идея создать сладкий проект, у Романа зародилась в 2020 году, когда хотелось так недостающих радостей. И вот, спустя 4 года, выставка-ярмарка «Сладоскоп» приглашает всех сладкоежек радоваться и признаваться десертам в любви.

Главное отличие «Сладоскопа» от других мероприятий в том, что он находится на пересечении B2B и B2C аудитории, простыми словами, наша главная задача в том, чтобы производители могли не только устроить выгодные контракты с оптовиками, но и познакомить конечного потребителя со своим продуктом.

– Как у Вас возникла идея сделать выставку-ярмарку всех видов сладостей «Сладоскоп»?

– Идея создания проекта «Сладоскоп» зародилась в 2020 году, когда мир погряз в ужасах коронавируса и вокруг царила паника. Нам захотелось сделать так, чтобы люди отвлеклись на хорошее и хоть ненадолго погрузились в атмосферу веселья. Мы долго планировали проект, взвешивали все за и против, подстраивались под мировую повестку. И в 2024 году поняли, что пора.

– Расскажите про концепцию мероприятия и про его название

– Концепция мероприятия включает в себя создание большого праздника на тему сладостей. На «Сладоскопе» соберутся кондитеры, шоколатье, производители десертов и историки, чтобы продемонстрировать свои работы, а также рассказать посетителям о культуре, интересных фактах и особенностях кондитерского дела.

Что касается названия, слова «Сладоскоп» в русском языке не существует. Мы придумали его по аналогии с нашим другим проектом фестивалем «Этноскоп», где «скоп» – русский корень, обозначающий «скопление».

Если говорить просто, то на «Сладоскопе» ожидается скопление всевозможных видов сладостей: традиционных, этнических, необычных. Вместе с гостями мы будем смотреть, пробовать, узнавать, изучать и погружаться в удивительный мир десертов. Нам хочется, чтобы мероприятие несло в себе не только развлекательную составляющую, но и просветительскую деятельность.

– Выставка-ярмарка, что кроется за этим термином, ждать ли гостям яркого шоу, праздника, какая развлекательная программа планируется?

– Основной нашей целью было переплести в рамках одного мероприятия самые разные направления. Посетитель привык, что выставка подразумевает под собой статичную экспозицию, ярмарка сразу наталкивает на мысль о продаже каких-либо товаров, а фестиваль, как правило, ассоциируется с весельем, песнями и плясками. Долго перебирая всевозможные варианты, мы поняли, что в русском языке нет слова, которое охарактеризует наше мероприятие. Поэтому было принято решение соединить два теплых сердцу термина «выставка» и «ярмарка». Выставка-ярмарка – это и развлечение, и знакомство с продукцией, и образовательная работа, и взаимодействие с клиентами, и общение с партнерами. «Сладоскоп» станет захватывающим праздником, где царит атмосфера веселья, а каждый желающий откроет для себя что-то новое. Немного приоткрыв завесу тайны, скажу, что на мероприятии планируются познавательные и развлекательные мастер-классы, лекции, конкурсы и розыгрыши.

– Какие виды сладостей будут представлены на «Сладоскопе»?

– Конечно, мы хотим, чтобы на выставке-ярмарке были представлены все виды сладостей, но также мы понимаем, что это наш первый проект на такую тему и объять в равной степени все десерты мы не сможем. Именно поэтому было выбрано три основных направления, которым будет уделено максимальное внимание: шоколад, пряники и немного подзабытый, исконно русский продукт – варенье. Вокруг перечисленных сладостей будет строится костяк развлекательной и познавательной программы, также планируются дополнительные экспозиции. Несомненно, посетители увидят и другие произведения кондитерского мастерства: пироги, торты, зефир, карамель, конфеты, мёд, мороженое и т.д.

– Увидят ли гости мероприятия полезные десерты и альтернативные угощения?

– Конечно! Мы считаем, что употребление сладкого должно быть осознанным, также мы прекрасно понимаем, что не всем по тем или иным причинам подходят классические десерты. На «Сладоскопе» гости увидят полезные сладости, среди которых: цукаты, полезные конфеты, шоколад, пастила, мармелад, фитнес батончики, сухофрукты и другие наивкуснейшие сладости без сахара, которые точно поднимут настроение как детям, так и взрослым.

– Будет ли на мероприятии что-то кардинально новое?

– Кардинально новое кроется в самом формате «Сладоскопа». Когда мы формировали концепцию, общались с крупными компаниями и производителями десертов, нам сказали, что таких мероприятий в мире еще нет. Конечно, это не значит, что мы первые устраиваем праздник сладкого. Но мы первые совмещаем развлекательную, просветительскую и познавательную составляющие в единое целое. Одним словом, создаем то, чего еще не было.