Роман СВЕТЛОВ: «Мы дарим эмоции и прививаем в детях важные человеческие качества»

«Рыжий театр» — авторский театр в микрорайоне Кожухово, отмечает в этом сезоне 10-летний юбилей. Созданный актером и режиссером Романом Светловым, он уверенно идет по своему индивидуальному творческому пути. Основной репертуар составляют кукольные спектакли для детей дошкольного и младшего школьного возраста, но есть постановки, пользующиеся большим интересом и у взрослых зрителей — по пьесам Гоголя, Чехова, Шукшина. У театра существует несколько основных направлений деятельности: кукольные спектакли, актёрская школа, творческие вечера, благотворительные праздники и Международный фестиваль. По всем направлениям театр не просто удивляет, а показывает высокий профессиональный уровень, околдовывая теплотой, доброжелательностью и элегантным творческим стилем. Наша беседа – с режиссером «Рыжего театра» Романом Светловым.

— Роман, добрый день! Как быстро летит время! Кажется, только недавно брала у вас интервью по поводу вашего дебюта в кино (09.10.2018 г., МП «Роман Светлов: Наш парень из Голливуда», а сегодня – вы отмечаете 10-летие Рыжего театра. Так каким задуман юбилей?

— Юбилей наступит в середине сезона – 27 марта. Это Международный день театра, и так совпало, что это и День рождения «Рыжего Театра». По традиции будем отмечать юбилей весь сезон. Юбилей задуман большим количеством премьер. У нас только что вышел премьерный чеховский спектакль «Чехов: Маленькие комедии» по пьесам «Медведь» и «Предложение», где я играю донского казака, поручика Смирнова. Это яркий спектакль, костюмы сделаны по лекалам XIX века. Зрители, с первых показов остались в восторге: говорили, что это профессионально, ярко, индивидуально… Были удивлены, что в театре, находящемся в спальном районе, идут спектакли с на таком высоком профессиональном уровне. К юбилею готовим спектакль «Приключения Буратино», решенный в духе комедии Дель Арте, спектакль по рассказам В.Шукшина, а также спектакли «Красная шапочка», «Три Поросенка». Давно мечтаем замахнуться на Уильяма Шекспира.

— Можно сказать, что «Рыжий Театр» — это театр со своей историей. В каждой истории театра есть свои вехи. Какие они в вашем «Рыжем Театре»?

— Сначала было сложно открываться, мы волновались, пойдет или не пойдет к нам зритель. Первый спектакль мы сыграли 11 января 2011 года, тогда еще про нас не знали, а вот уже во второй половине января зритель пошел активно, были полные залы. На столе перед входом у администратора стоит колокольчик, и каждый, кто заходил, звонил в него администратору и тот продаёт билеты. Надо сказать, что колокольчик у нас звонил каждые пять минут. Это была первая такая важная веха. Потом мы открыли актерскую школу для детей и старшеклассников. Многие ребята занимаются у нас по 5-6 лет, приводят друзей, братьев, сестер. Одна девочка у нас занимается уже девятый сезон. Дальше – пошло активное производство спектаклей, появление новых актеров – это же все большие вехи нашей жизни. Очень признателен актерам, которые служат у нас в театре, фактически с открытия и играют в большинстве наших спектаклей: это и Ксения Бевзова, и Алексей Нечепуренко, и Катя Бизяева, и Володя Баклан; наши звукорежиссёры и администраторы — Мария Фокина и Валентина Чибизова.

— Я знаю, что многие журналисты задают вам этот вопрос, но отчего театр называется «Рыжий»?

— Да, это один из самых популярных вопросов. Рыжий – потому что позитивный, яркий, солнечный. Не такой, как все. Театр создавался с уклоном на детскую аудиторию, это тоже имеет большое значение. Также я люблю букву «Р», она находится в этом слове. К тому же, у меня жена рыженькая, и я понимал, что ей придется много трудиться в нашем театре, поэтому хотелось сделать ей некий комплимент.

— Какой сейчас востребован репертуар у вашей столь взыскательной публики?

— Наша взыскательная публика (смеётся) — детская. Попадая в театр, дети хотят видеть, что кукла живая, что она разговаривает. Что с ней происходят какие-то важные, яркие события. Что за этими событиями стоит история, с героями, которым они бы переживали, сочувствовали. Будь это Емеля, летающий на печи, который слушает волшебную Щуку или интерактивный спектакль «Гуси-Лебеди», где ребята активно участвуют в спектакле, лепят пироги, кидаются яблоками в гусей и помогают эти яблоки собирать для Машеньки и Ванечки. Нам очень важно, чтобы ребенок, приходя первый раз на спектакль, оставался с нами, чтобы у него формировалось очень теплое, приятное впечатление от похода в театр, чтобы и во взрослой жизни его бы тянуло в театр. Ну и самое главное, мы закладываем в детях важные человеческие эмоции, стараемся объяснить, что такое добро, сочувствие, помощь ближнему. Все, конечно, происходит через игру и яркое понятное ребёнку действие.

— В Москве готовится международный фестиваль кукольных спектаклей.

— Да, этот фестиваль задуман нами, мы его готовим с большой любовью. Он называется Международный фестиваль кукольных спектаклей малой формы «Рыжее Настроение». В этом году будет проходить уже 7-й Международный фестиваль. За эти годы к нам приезжали коллективы со всего мира. Это Финляндия, Португалия, Венгрия, Италия, Турция, Армения, два раза был театр из Донецкой Народной Республики, несколько раз прилетал театр из Индонезии. Мы безумно гордимся этим фестивалем. В этом году он пройдет с 5 по 7 ноября. Будем рады видеть всех любителей кукольной формы у нас в театре.

– Давайте немного помечтаем. Каким видите «Рыжий Театр» в недалеком будущем?

– В недалеком будущем (улыбается). Мне кажется, главное, чтобы театр продолжал свою направленность, некую открытость к зрителю, не занимался формализмом и поиском исключительно лабораторной жизни, а был с открытым улыбчивым лицом . Чтобы он существовал вместе со зрителем. Стоял немного чуть выше, сцена позволяет, но при этом был бы не мэтром, а добрым учителем, который зовет за собой, да и просто дает отдохновение, возможность отключиться, расслабиться от пасмурной погоды и таких же мыслей, ну и конечно, прививает добрые качества самому доброму и самому юному зрителю.

Нина ДОНСКИХ

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