Романтическая комедия «Виновата любовь»

молодой вертер
Фото: пресс-служба «Кино.Арт.Про»

В центре сюжета беззаботный и обаятельный молодой писатель, который однажды встречает девушку, перевернувшую всю его жизнь с ног на голову. Он понимает, что это именно то чувство, которого он ждал. Но есть одно «но» — она уже помолвлена. И несмотря на предупреждения друга и здравый смысл, он решается бороться за нее.

Любовь зла, полюбишь и помолвленную

Беззаботный, обаятельный, полный жизненной энергии Вертер приезжает в Торонто вместе с другом и отправляется исследовать город. Случайная встреча с Шарлоттой — это любовь с первого взгляда. Но, к несчастью, девушка уже обручена с Альбертом. Хуже того — Альберт действительно замечательный человек. Однако, поскольку работа юриста часто держит его вдали, Вертер решает остаться в Торонто подольше, чтобы проводить время с Шарлоттой, и между ними постепенно возникает всё более тесная связь. Альберт — добрый, уравновешенный и надёжный мужчина, этакий «золотистый ретривер». Его присутствие делает любовный треугольник ещё острее и сложнее, потому что его невозможно просто так списать со счетов. Параллельно он становится хорошим другом Вертера, несмотря на то, что того не отпускает надежда всё повернуть в свою пользу.

В результате попыток влюбленного мы наблюдаем за множеством забавных и остроумных моментов между обречённой парой — путаница и неловкие испытания создают милую, романтичную и забавную историю о природе отношений. Например, сцена с Вертером, приглашённым на ужин к Альберту и Шарлотте. Влюбленный хотел вести себя спокойно и сдержанно, но вино разлито, салфетка загорелась от свечи, дети задают неудобные вопросы… полный хаос. На вопрос «Ты в порядке, Альберт?» Вертер, потушив салфетку стаканом, ответил: «Мне никогда не было лучше».

Юмор фильма — интеллектуальный, нежный и человечный. Он строится не на пошлости или издёвке, а на наблюдении, как люди пытаются быть возвышенными в мире, где всё измеряется иначе. Это комедия о том, как мы всё ещё пытаемся любить, несмотря на нелепость современных реалий и проблем взаимоотношений.

Главные роли в фильме исполнили Дуглас Бут («Красавица для чудовища», «Лето.Одноклассники.Любовь»), Элисон Пилл («Скотт Пилигрим против всех») и Патрик Джей Адамс («Форс мажоры»). Ровная, убедительная игра актеров не скатывается в раздражающую мелодраму; герои, напротив, вызывают сочувствие и понимание.

Поклонник или сталкер?

Картина представляет собой свободную, современную адаптацию романа Иоганна Вольфганга Гёте «Страдания юного Вертера» о трагической безответной любви, который вверг всю Европу в настоящий литературный переполох.

В фильме «Виновата любовь» безответная любовь юного Вертера перевоплощается в очаровательную, трогательную историю о чувствах на фоне небоскребов мегаполиса.
Бодрый темп сюжета, яркий и тщательно отполированный визуальный ряд, ироничный саундтрек — все это помогает создать остроумную и стильную романтическую комедию с живыми и острыми диалогами и искренними чувствами.

Почему стоит посмотреть

  • Современная адаптация классической истории — переосмысление «Страданий юного Вертера» Гёте в контексте XXI века.
  • Сочетание романтической комедии и драмы — баланс между лёгкостью, самоиронией и темами безответной любви, самоанализа, взросления.
  • Саморефлексивный, умный юмор — остроумный сценарий в духе романтических фильмов нулевых.
  • Ироничный взгляд на нарциссизм и любовь — обаятельный, но эгоцентричный герой в исполнении очаровательного Дугласа Бута.
  • Современный урбанистический антураж — живой портрет города (Торонто), атмосфера яппи, эстетика «инди»-кино.
  • Молодые, эмоциональные, но интеллектуальные персонажи — разговоры о чувствах, поиске себя, культуре.
  • Рефлексия над классикой и литературой — фильм «подмигивает» знатокам классики и явно с уважением относится к первоисточнику.

Картина понравится любителям романтических фильмов, таких как «Материалистка», «10 причин моей ненависти», серия фильмов «Дневник Бриджит Джонс», «500 дней лета» и др. Мировая премьера фильма состоялась на фестивале TIFF в Канаде в 2024 году.

