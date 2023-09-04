«Романтические шедевры» Шумана и Брамса прозвучат в Музее музыки

7 сентября 2023 года в Российском национальном музее музыки состоится четвертый концерт цикла «Чистая классика» под названием «Романтические шедевры». В концерте прозвучат сочинения немецких композиторов: Роберта Шумана и Иоганнеса Брамса.

Цикл концертов-лекций проекта «Чистая классика» реализуется фондом ФИРКОН с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Немецкий романтизм ХIХ века – это одно из самых ярких явлений в истории европейской культуры. Поэзия, музыка, живопись переживают удивительную эпоху рассвета и совершенства. В музыке немецких романтиков оживает мягкая природа Австрии и Германии с ее лесами, холмами, ручьями. Поэтические переживания трагичности и красоты любви и смерти, разлуки и надежды, звуки охотничьего рога и шума листвы – все это можно будет услышать в музыке Шумана и Брамса, которая прозвучит на концерте.

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