Романы о трепетной первой любви: интервью с молодой писательницей Ники Сью

Первая любовь, дружба, тайны и неожиданные признания — именно такие истории создает молодая писательница Ники Сью. Ее романтические книги моментально завоевывают юные сердца. За плечами автора две дилогии. Первое произведение «Пепел» на портале «Литнет» получило более полутора миллионов прочтений и попало в топ лучших среди подростковой прозы. Роман, открывший цикл «Навсегда в моем сердце», занял 3-е место в этом рейтинге.

В поле зрения литературного интереса Ники Сью – старшеклассники, студенты, их чувства, которые колеблются от ненависти до любви, и, конечно, проблемы. В них молодые читатели могут узнать себя и своих друзей, прожить с ними удивительные приключения и эмоции. Главные персонажи часто стоят перед непростым выбором, сталкиваются с жизненными трудностями и не сдаются. Именно это качество – не падать духом несмотря ни на что – характеризует и героев, и писательницу.

В преддверии выхода дилогии «Первые чувства» в подарочном оформлении поговорили с Ники Сью о любви и литературе.

– Ники, из-под вашего «пера» появляются любовные романы с привкусом нежности. Почему вы выбрали именно такие истории? И почему героями чаще становятся школьники, студенты?

– Наверное, потому что я и сама читатель. Мне нравится наблюдать как у героев зарождается симпатия, как они впервые ловят себя на ревности или переживают свой первый отказ/признание в любви. В этом есть своя доля романтизма, которой не хватает уже в более взрослой жизни.

– Как вы думаете, насколько этот жанр востребован у молодых читателей? В наш прагматичный век верят ли они в искреннюю любовь?

– Если верить статистике, то очень даже востребован (смеется). А насчёт веры в любовь, почему нет? Особенно когда тебе 15, а рядом он – парень, без которого кажется, ты уже не представляешь свою жизнь. По крайней мере, у меня было именно так.

– Сюжет в романе «Пепел» крутится вокруг тихони и крутого парня – это довольно популярный сюжетный ход. Как вы думаете, что нового получилось привнести в него?

– Наверное, то с чем сталкивается Рита – домашним насилием. Именно поэтому она закрывается, но не становится при этом менее слабой.

– В дилогии «Первые чувства» вы обращаетесь к романтическому тропу «от ненависти до любви», в «Навсегда в моем сердце» – к «фиктивным отношениям». Насколько вам комфортно в рамках тропов, они вам помогают, почему именно эти?

– Тропы помогают скорее в привлечении читателей. Когда я только начинала свой путь на литнете, то написала историю с тропом «он – красавчик с хорошей репутацией, она – девочка-отличница». В книге было место и для драмы, и для первых чувств, но читателям такой формат не зашёл. Поэтому все-таки я стараюсь вводить популярные тропы в сюжеты.

– Вы уделяете внимание не только романтическим отношениям героев, но и межличностным, отношениям со сверстниками, родителями, подростковым проблемам. Расскажите, насколько это важно для вас?

– Так как мои книги читает в большинстве своём молодое поколение, то да, я думаю, тема родителей и детей очень важна. Вопросы между разными поколениями остаются актуальными всегда.

– Какие мысли, глобальные ценности вы хотите донести до своих читателей в своих романах?

– В первую очередь нужно верить в себя, свои силы и никогда не сдаваться. Даже если сейчас что-то плохо, это лишь временные трудности. А во вторую, мне бы хотелось, чтобы мои читатели верили в чудеса. Кто бы и что не говорил, но романтик во мне уверен – они случаются.

– Как хорошо вы помните себя в возрасте своих героев? Какие воспоминания сохранились у вас о первой любви?

– Несмотря на отсутствие хэ моей первой любви, я вспоминаю о ней довольно тепло. Была даже идея, перенести эту историю на бумагу. Она чем-то похожа на довольно популярный сюжет книг (смеется).

– Какие истории вы любили читать в старших классах, каких авторов? И как менялся ваш литературный вкус, кто повлиял на ваше становление как писателя?

– Мне всегда было важно, чтобы в книгах имелась романтическая линия. Из жанров очень нравились антиутопии, военные книги и постапокалипсис. В целом, я по сей день люблю это направление. Наверное, поэтому и стала писать именно сентиментальную прозу.

– Приоткройте, пожалуйста, завесу литературного творчества. Как рождаются ваши герои, сюжеты, как проходит работа над книгой?

– Обычно я просто слушаю музыку и если карты складываются удачно, то новые сцены рождаются моментально. Так что мне принципиально важно иногда прогуливаться одной, чтобы поймать музу.

– Каких новых книг и о чем ждать вашим читателям?

– На бумаге мы готовим роман про Диму Люкова, того самого бэдбоя из дилогии «Пепел. Первые чувства». Там вас ждёт тропы: он её телохранитель, она влюбляется первой, его жизнь связана с криминалом. Роман довольно динаминчый, надеюсь, что вам понравится.