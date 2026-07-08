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Ромашка как символ: «КОД РОССИЯ» рассказал о смыслах крепкой семьи

By: T5

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Изображение: пресс-служба проекта

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Ромашка как символ: «КОД РОССИЯ» рассказал о смыслах крепкой семьи

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Восемнадцать лет назад скромные полевые ромашки стали в России не просто цветами, а символом чистоты самих отношений — без пафоса и внешних атрибутов. Проект «КОД РОССИЯ» в своем визуальном прочтении 809 Указа президента идет дальше: он наполняет медиапространство авторскими изображениями, сделанными вручную, без нейросетей, и обрамляет их народной мудростью. «Семья вместе, и душа на месте», «Семья в куче, не страшна и туча» — эти пословицы сегодня звучат как аксиомы, возвращая нас к истокам взаимопомощи, верности и духовного единства.

Автор проекта Алена Август отмечает: за полгода существования инициативы сформировалось живое сообщество педагогов, родителей и молодежи, для которых этот контент стал рабочим инструментом и нравственным подспорьем. И это неудивительно: в мире, где семейные устои нередко пытаются оспорить, именно доверие, забота и общая ответственность остаются той самой «командой», способной преодолеть любую тучу. Не случайно самым массовым конкурсом платформы «Россия – страна возможностей» стало «Это у нас семейное».

Сегодня картинки проекта украшают праздники в регионах, их дарят друг другу просто так, от души. А для педагогов и специалистов по работе с подростками это готовый повод для дискуссии о том, что действительно ценно. «КОД РОССИЯ» доказывает: крепкая семья — это не абстракция, а ежедневный труд любви, который мы можем увидеть, прочитать и прочувствовать через простые, но глубокие образы. Мир и лад в доме начинаются с малого — с внимания к слову и к тем, кто рядом.

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