Роналду, Месси, Гвардиола: кто возглавил рейтинг продаж во время чемпионата

В разгар чемпионата мира по футболу книжный сервис «Литрес» и магазин приложений RuStore подвели статистику покупательских и пользовательских предпочтений, связанных с игрой. Данные охватывают период с 10 июня по 15 июля — время активных матчей и ожидания финала.

За этот отрезок общая выручка от продаж в категории «Звёзды футбола» (с учётом всех форматов — текстовых и аудиокниг, а также платных подписок) выросла на 50% по сравнению с месяцем до старта турнира (9 мая – 9 июня). Относительно аналогичного периода прошлого года прирост составил 30%.

Самый заметный скачок показала биография «Криштиану Роналду» за авторством Игоря Гурфинкеля — спрос на неё увеличился на 124%. В общем рейтинге (аудио + текст) она заняла первое место. На втором — книга Гильема Балаге «Месси. Гений футбола». Третью строчку взял труд Марти Перарнау «Пеп Гвардиола. Искусство управления в футболе». Четвёртая позиция досталась ещё одной работе Балаге — «Пеп Гвардиола. На пике». Замыкает пятёрку издание «Лионель Месси. В футбол я бы играл даже бесплатно» Лукаса Дельгадо.

Не отстают и мобильные приложения: в RuStore за последние две недели число установок футбольных игр и сервисов выросло на четверть (25%). Пользователи предпочитают симуляторы вроде «Тотал Футбол: Путь к ЧМ-2026», а также программы с актуальными счетами, расписанием и составами команд на предстоящие встречи.

По географии скачиваний уверенно лидирует Москва — на неё приходится 20% всех установок. Следом идут Санкт-Петербург (11%) и Краснодарский край (5%). Остальные регионы распределили между собой оставшиеся 64%.