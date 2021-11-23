Росатом презентовал образовательное приложение для школьников

В ноябре 2021 года в «Артеке», в рамках финала Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» был продемонстрирован первый AR-объект, созданный детьми в специальном приложении. Это стало возможным благодаря пилотному цифровому проекту Госкорпорации «Росатом» под названием «Здесь начинается Россия», который был разработан в рамках проекта «Школа Росатома». Созданное специальное мобильное приложение позволяет командам детей и взрослым с помощью виртуального помощника совместно организовывать деятельность по изучению истории, культуры, природы любого места на карте нашей страны, обсуждать и создавать макеты знаков, в которые команды вкладывают личностное отношение к исследованным территориям, к людям, которые на них жили и живут, событиям, которые происходили в этих местах. По результатам общественного обсуждения созданных командами макетов знаков создаются профессиональные AR-объекты, которые с помощью мобильного приложения сможет увидеть через свой телефон любой желающий.

С помощью мобильного приложения «Здесь начинается Россия» команды участников финала Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» исследовали знаковое для всех детей страны место – МДЦ «Артек». Десятки команд создавали свои макеты знаков, которые могли бы быть визуализированы в виде AR-объекта, показывающего значимость МДЦ «Артек» для детей и взрослых нашей страны. По итогам открытого голосования лучшим макетом знака для МДЦ «Артек» была признана работа новоуральских школьников. Именно на основе их макета знака и был создан AR-объект, который торжественно открыли прямо на финале Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».

Созданный AR-объект, представляет собой зеркальную ленту Мёбиуса как символ бесконечности идей, которые рождаются поколениями «артековцев». За неординарный подход разработавшие макет AR-объекта ребята были награждены Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым уникальным подарком — путешествием на атомном «Ледоколе знаний», который летом 2022 года отправится на Северный полюс Земли. Во время поездки команда юных исследователей разработает с помощью мобильного приложения «Здесь начинается Россия» первый в мире AR-объект, который будет размещен на самой северной точке планеты.

Идея о создании мобильного приложения, позволяющего школьникам объединяться в команды и создавать проекты AR-объектов в дополненной реальности о местах своего проживания, родилась по итогам Всероссийской акции «Здесь начинается Россия» Реализованной командой проекта «Школа Росатома», образовательной инициативы «Росатома». Она стартовала на Камчатке в марте 2021 года и охватила все федеральные округа страны.

Осенью 2021 года пилотная версия мобильного приложения «Здесь начинается Россия» получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив и в 2022 году будет доступна не только для каждого школьника в России, но и за её пределами.

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