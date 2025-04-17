Певица и автор песен Roshina представила новый сингл «Моё кино» — масштабную неоклассическую композицию, которая станет отличным саундтреком к размышлениям о жизни, любви и цикличности бытия.

«Моё кино» — это музыкальная притча о времени и судьбе, где каждая нота звучит как метафора вечного возвращения. Нечастое для современной музыки сочетание симфонического звучания и глубокого текста, выделяет этот трек из общей массы поп-песен. Roshina работает с живыми струнными – гитара, виолончель и скрипка, которые органично соединяются с синтезатором. В основе трека — переплетение струнных, напоминающее тиканье часов, пульсирующие пиццикато и мощные гармонии. Сложная аранжировка, вдохновленная кинематографическими саундтреками, делает этот трек похожим на музыкальную заставку сериала или фильма.

«Это музыка о том, что конец — лишь начало нового витка. Как в кино: кадры сменяют друг друга, но история продолжается», — говорит Roshina.