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Roshina представила новый сингл «Моё кино»

editor
By editor
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roshina

Певица и автор песен Roshina представила новый сингл «Моё кино» — масштабную неоклассическую композицию, которая станет отличным саундтреком к размышлениям о жизни, любви и цикличности бытия.

«Моё кино» — это музыкальная притча о времени и судьбе, где каждая нота звучит как метафора вечного возвращения. Нечастое для современной музыки сочетание симфонического звучания и глубокого текста, выделяет этот трек из общей массы поп-песен. Roshina работает с живыми струнными – гитара, виолончель и скрипка, которые органично соединяются с синтезатором. В основе трека — переплетение струнных, напоминающее тиканье часов, пульсирующие пиццикато и мощные гармонии. Сложная аранжировка, вдохновленная кинематографическими саундтреками, делает этот трек похожим на музыкальную заставку сериала или фильма.

«Это музыка о том, что конец — лишь начало нового витка. Как в кино: кадры сменяют друг друга, но история продолжается», — говорит Roshina.

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