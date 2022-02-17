24 февраля 2022 года в Петроверигском переулке РОСИЗО и ГИТИС представляют выставку «Русское. Народное».

Поиски определения этого культурного явления становятся обширным полем для игры художников со зрителями. Цель этой игры — заинтриговать, увлечь и показать уникальную народную культуру и преемственность поколений: в основе выставки идея тесного сближения двух исторических полюсов традиции — древности и современности.

Что такое прошлое? Это может быть исторический момент или отрезок целой жизни в культуре. Наследие, оставленное в виде артефактов, скрытое в текстах и посланиях, позволяет нам соприкоснуться с давно утраченными образами, прочувствовать ритм, заложенный в них, и разглядеть мотивы, составляющие основу всей жизни.

Символизм славянской культуры, а также безграничные творческие возможности современного искусства дают художникам повод для переосмысления и трансляции посредством своих работ целостности русского народного творчества, почти стирая грань между прошлым и настоящим.

Обращаясь к наследию предков — источнику познания и открытий, художники не только отдают дань уважения славянской культуре, но и пытаются в своих творческих воплощениях расшифровать ее символизм, тем самым прослеживая путь к истокам современной культуры.

Игра с выставочным пространством, оформленным студентами ГИТИСа, визуально устанавливает грань между прошлым и настоящим.

Ю. Гаранин. Доска шахматная

М. Камардина. Зрелость. Из триптиха «Река времени»

Е. Кудрявцева. Женщина

Е. Кудрявцева. Мужчина

В. Лебедева. Платок бабушки. Вариант 4

В. Руга. Веселая масленица

А. Самойлова. Хоровод

Л. Чалая. Весенний праздник

Работы Александра Нея, Андрея Дюкова, Александра Камардина, Кирилла Чижова, Анны Самойловой, Василисы Лебедевой приглашают зрителя раскрыть для себя образность «Русского. Народного».

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