24 февраля 2022 года в Петроверигском переулке РОСИЗО и ГИТИС представляют выставку «Русское. Народное».
Поиски определения этого культурного явления становятся обширным полем для игры художников со зрителями. Цель этой игры — заинтриговать, увлечь и показать уникальную народную культуру и преемственность поколений: в основе выставки идея тесного сближения двух исторических полюсов традиции — древности и современности.
Что такое прошлое? Это может быть исторический момент или отрезок целой жизни в культуре. Наследие, оставленное в виде артефактов, скрытое в текстах и посланиях, позволяет нам соприкоснуться с давно утраченными образами, прочувствовать ритм, заложенный в них, и разглядеть мотивы, составляющие основу всей жизни.
Символизм славянской культуры, а также безграничные творческие возможности современного искусства дают художникам повод для переосмысления и трансляции посредством своих работ целостности русского народного творчества, почти стирая грань между прошлым и настоящим.
Обращаясь к наследию предков — источнику познания и открытий, художники не только отдают дань уважения славянской культуре, но и пытаются в своих творческих воплощениях расшифровать ее символизм, тем самым прослеживая путь к истокам современной культуры.
Игра с выставочным пространством, оформленным студентами ГИТИСа, визуально устанавливает грань между прошлым и настоящим.
Ю. Гаранин. Доска шахматная
М. Камардина. Зрелость. Из триптиха «Река времени»
Е. Кудрявцева. Женщина
Е. Кудрявцева. Мужчина
В. Лебедева. Платок бабушки. Вариант 4
В. Руга. Веселая масленица
А. Самойлова. Хоровод
Л. Чалая. Весенний праздник
Работы Александра Нея, Андрея Дюкова, Александра Камардина, Кирилла Чижова, Анны Самойловой, Василисы Лебедевой приглашают зрителя раскрыть для себя образность «Русского. Народного».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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