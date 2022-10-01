РОСИЗО открыл выставку «Наталья Нестерова. Памяти мастера»

РОСИЗО открыл выставку, посвящённую творчеству Натальи Игоревны Нестеровой, значимому российскому художнику второй половины ХХ века. В выставочных залах в Петроверигском переулке можно увидеть около 50 живописных работ из фондов РОСИЗО, частных коллекций, галереи «МастАРТ», а также из собрания семьи художника.

Живопись Натальи Нестеровой получила заслуженное признание во всем мире. Ее работы представлены в Третьяковской галерее, Русском музее и в других крупнейших мировых музеях.

В открытии выставки приняли участие члены семьи Натальи Игоревны. Гостями стали: ее коллеги, представители отечественных музеев, члены и академики Российской академии художеств и Союза художников, коллекционеры, а также поклонники ее творчества.

«Действительно, я свидетель всей творческой жизни Наташи. Можно сказать, что она невероятный плодовитый художник. Она не примыкала ни к какой группе. Она — художник одиночка, но художник, европейского уровня. Ее живопись появилась в то время, когда значение картины, как бы уже отрицали, авангард часто отказывался от этого. Безусловно, ее уважали за талант, который побеждал все. Ее поколение выдвинуло Наталью на первое место», — рассказал Писарев Леонид Алексеевич, муж Натальи Нестеровой.

Народный художник России Татьяна Назаренко, подруга детства Натальи Нестеровой, поделилась с гостями воспоминаниями об авторе, как о «гении места», удивительно проникновенно передавшему атмосферу уходящего времени.

«Это выставку мы делали с особым чувством. Когда мы узнали о том, что Наталья Нестерова ушла из жизни, конечно, первая мысль была, что нужно сделать выставку в ее память. Возможно, наша экспозиция получилась несколько спонтанной, и мы не смогли затронуть все темы в ее творчестве. Однако мы наметили основные вехи. Она была действительно независимым художником. Искусство 1970-х годов вообще очень интересно. Это было время так называемого «застоя». Но тем важнее были для публики достижения в области изобразительного искусства, литературы, театра и кинематографа. Многие художники ее поколения создавали свой собственный необыкновенный мир, индивидуальный непохожий ни на кого. И Наталья Нестерова тоже создала такой мир», — прокомментировала куратор выставки РОСИЗО Виктория Зубравская.

Сегодня стиль Натальи Нестеровой остается узнаваемым в многообразии отечественной живописи. Яркая индивидуальность и глубина затрагиваемых тем утверждают ее творчество, как интереснейшее явление русской культуры.

Выставка продлится до 16 октября в выставочных залах РОСИЗО по адресу: Петроверигский пер. 4, стр. 1.

Ознакомиться с некоторыми работами Натальи Нестеровой можно по ранее предложенной ссылке.

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