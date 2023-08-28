РОСИЗО открывает выставку «Из глины. Скульптура, декоративное искусство, народные промыслы»

РОСИЗО при поддержке Министерства культуры РФ представит выставку «Из глины. Скульптура, декоративное искусство, народные промыслы», которая познакомит зрителей с уникальными свойствами глины. Экспозиция насчитывает более 150 предметов из фондов РОСИЗО и собраний авторов.

Глина — один из древнейших материалов, используемых человеком. Изготовление и обжиг изделий из нее — важнейшая технологическая революция в истории, которую можно сопоставить с изобретением колеса.

Уникальность выставки в том, что она позволяет посетителю не только посмотреть на красивые и необычные керамические изделия, но и узнать, как и с помощью чего они были созданы. Экспозиция дополнена видеороликами, чтобы сделать технологические процессы понятнее для широкой аудитории.

Выставка поделена на три части, каждая из которых посвящена отдельному направлению использования и разным техникам обработки природного материала. Стены трех залов демонстрируют основные цвета изделий из глины.

В первом зале преобладает народное искусство, использующее преимущественно белую глину, и майолика. Здесь можно полюбоваться на образные, красочные и оригинальные русские народные игрушки. Помимо таких известных промыслов, как дымковская, филимоновская, каргопольская игрушка, выставлены крайне редкие: череповецкая, костромская, романовская, абашевская и др. Если первые поражают высоким профессиональным мастерством и совершенством отработанных приемов, то вторые — тем, что сохраняют связь с языческими традициями, свойственными русской народной культуре.

Помимо народных игрушек, зритель познакомится с балхарской керамикой, керамическими тарелками, расписанными сюжетами из сказок А.С. Пушкина, и изделиями из майолики. Заметной композиционной доминантой является группа больших керамических сосудов. В зале также находится важный в смысловом отношении объект — произведение современного автора: молот и наковальня, выполненные из необожженной глины.

Во втором и третьем залах — все в цветах чернолощеной керамики и шамота. Экспозиция концентрируется вокруг профессионального декоративно-прикладного искусства. Особое внимание уделено изделиям, выполненным в редких техниках, к которым относится, например, чернолощение. Представлены также работы скульпторов — абстрактные и сюжетные — из шамота и других близких материалов.

Куратор: Виктория Зубравская

Даты проведения выставки: 8 сентября – 15 октября 2023 г.

Неизвестный мастер. Кувшин (Гаванос). 1977. РОСИЗО

Юлия Петлина. Квасник. Деревня. 1988. РОСИЗО

Татьяна Лощинина. Скульптура Коза. 1991. РОСИЗО

Александр Фролов. Игрушка плешковская. Тяни-толкая. Ладья. 1992. РОСИЗО

А.П. Шевелев, А.Ф. Шевелева. Игрушка каргопольская. Въезд. 1976. РОСИЗО

Владимир Атанян. Форма из композиции «Зов предков». 1983. РОСИЗО

Мария Галушко. Скульптура Коровья семья. 1979. РОСИЗО

Ирина Гриоренко. Банка в саду. 1989. РОСИЗО

Ирина Григоренко. Кумган. Птицы. 1990. РОСИЗО

Елена Гамбарян. Кот-самурай

Марина Коваленко. Сосуд. Сфинкс. 1990. РОИЗОН

Р.И. Метривели-Челидзе. Кувшин. 1966. РОСИЗО

Нина Мухтаева. Чарли Чаплин. Бюст. 1956. РОСИЗО

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