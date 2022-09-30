РОСИЗО представил выставку «Открывая фонды. Часть 1. Ожидание»

РОСИЗО в своих залах в Петроверигском переулке представил выставку «Открывая фонды. Часть 1. Ожидание». Это первая часть проекта, посвященного исследованию фондов РОСИЗО, которая осмысляет произведения декоративно-прикладного искусства 1950-х–1990-х гг.

Тотальная инсталляция содержит более 900 предметов декоративно-прикладного искусства из фондов РОСИЗО. Уникальность проекта заключается в том, что он позволяет посетителю взглянуть на музейные предметы глазами хранителя.

«Основная функция любого музея — это прежде всего хранение. К слову, в хранении РОСИЗО находятся более 47 000 экспонатов. И некоторые из них никогда не видели посетителя. И сегодня этот проект запускает цикл выставочных мероприятий, под общим названием «Открывая фонды», в которых будем показывать, как мы работаем с нашими фондами: работа хранения, экспонирования, а также неизвестные для посетителя аспекты работы любого музея. Здесь и предметы, разговаривающие с посетителями, и диалоги хранителей, которые более 30-ти лет работают с фондами и знают их буквально от А до Я. Мы ждем посетителей на наш выставочный проект. Нам кажется, что он действительно интересный и необычный», — прокомментировал заместитель генерального директора РОСИЗО по развитию Ростислав Поплавский.

Инсталляция «Ожидание» разделена на три условные части — два «фондохранилища» и «кабинет хранителя». Здесь рабочий стол, картотека и телефонный аппарат, в котором звучит задокументированный разговор хранителя с куратором выставки. Это уникальная возможность без привычных посетителю витрин и этикеток посмотреть на музейные предметы глазами хранителя: сменить «оптику» со зрительской на профессиональную.

«Эта выставка — инсталляция, которая реконструирует фонд. Все, что вы здесь видите — это подлинная часть нашего фондохранилища. И, собственно, сама идея родилась из процесса исследования этого фонда. Когда ты работаешь с фондом в таком виде, то мысли и идеи рождаются сами, потому что предметы без этикетажа и подиумов. И они очень необычным образом иногда соприкасаются рядом, между ними находятся какие-то совершенно неочевидные связи. Мы хотели показать зрителям ту часть, которую очень редко можно увидеть. Но если смотреть шире, то выставка посвящена состоянию ожидания, которое, наверное, откликнется для каждого из нас, потому что это то состояние, в котором находятся предметы. И вот через принесение таких общечеловеческих переживаний на предметы, а затем обратно, каждый из нас сможет задать вопрос самому себе: какое же мое ожидание от будущего и от себя?» — рассказала куратор проекта Алина Корень.

В день открытия выставки команда Playtronica представила музыкальный перформанс, во время которого зазвучали сами музейные предметы. Специально созданное Playtronica для выставки музыкальное размышление на тему ожидания было разложено на звучание каждого из отдельных предметов, благодаря бесконтактной технологии извлечения звука.

Выставка продлится до 16 октября по адресу: Петроверигский пер. 4, стр. 1.

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