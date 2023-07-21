РОСИЗО продлевает выставку «Век Эрте»

В выставочных залах РОСИЗО продлевается выставка, посвященная творчеству русского художника Романа Петровича Тыртова, известного всему миру под псевдонимом Эрте. Экспозиция из более 70 предметов будет открыта до 20 августа 2023 года.

Основу выставки «Век Эрте» составляют крупноформатные цветные гравюры, созданные в поздний период творчества мастера. Они являются панорамой и одновременно ретроспективой театральных работ, знаменитых журнальных обложек и модных эскизов. Впервые представлен полный цифровой архив журнальных обложек Романа Тыртова. Экспозицию дополняет бронзовая пластика, предметы декоративно-прикладного искусства, подлинные журналы и обложки 1910–1930-х годов, а также театральные эскизы, существующие в единственном экземпляре.

Уникальность проекта заключается не только в художественной, но и в биографической ценности. Она вводит в культурный контекст и рассказывает о самом художнике и его творческой судьбе.

В экспозицию вошли предметы из частных собраний и государственных музеев, среди которых Московский музей современного искусства, Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, Музей-усадьба «Архангельское», а также Театр «Геликон-опера».

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