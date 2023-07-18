РОСКИНО представляет программу африканского кино в Санкт-Петербурге

​​​​​​​С 28 по 30 июля в Санкт-Петербурге, в кинотеатре «Аврора» РОСКИНО при поддержке Минкультуры России организует показы африканского кино в рамках Дней африканской культуры и кино, которые станут частью фестиваля «Африка. Вместе в будущее». Мероприятие входит в программу Фестиваля культуры «Петербургские сезоны» в рамках Второго Саммита Россия-Африка.

В программу показов РОСКИНО войдут одни из лучших картин последних лет, которые были представлены на многих международных кинофестивалях и отмечены рядом наград.

Дни африканского кино в кинотеатре «Аврора» откроются фильмом из ЮАР «1960». Это музыкальная детективная драма 2022 года от режиссеров Майкла Мутомбо и Кинга Шафта. Картина была признана лучшим южноафриканским художественным фильмом на 43-м Дурбанском международном кинофестивале (Durban International Film Festival), старейшем и крупнейшем кинофестивале в Африке. Майкл Мутомбо принимал участие в создании культового фантастического триллера «Район№9» 2009 года, на счету которого более 30 побед и свыше 100 номинаций в различных международных кинофестивалях, включая 4 номинации на премию Оскар.

Кения будет представлена драмой «Бангаранг» от режиссера Робина Одонго. Драма рассказывает о бедном водителе, который после спорных президентских выборов в Кении и беспорядков на улице бежит в изгнание из-за страха быть ложно обвиненным полицией в смерти 6-месячной малышки. Картина получила приз как лучший африканский художественный фильм на 43-м Дурбанском международном кинофестивале и как лучший восточноафриканский фильм на кинофестивале в Уганде; была номинирована в трех номинациях на премию Kalasha Awards – это ежегодная награда, вручаемая Кенийской комиссией по кинематографии; а также имеет целый ряд других наград.

28 июля режиссеры Майкл Мутомбо (фильм «1960») и Робин Одонго (фильм «Бангаранг») примут участие в церемонии открытия Дней африканского кино и лично представят зрителям свои фильмы.

Также в программе Дней африканского кино – экшн-драма 2020 года «Кондиционер» ангольского режиссера Марио Бастаса. Фильм погружает в зрителя в атмосферу города: здания Луанды, несущие его историю, и люди, пытающиеся перестроить свою жизнь после гражданской войны. Картина была представлена в конкурсных номинациях трех фестивалей: Международного кинофестиваля Сент-Пол в Миннеаполисе (США), Международного кинофестиваля во Фрибурге (Швейцария) и Люксембургского кинофестиваля.

Сразу два фильма приедут из Танзании: драмы «Моя деревня» и «Мвига», режиссер которых – Стивен Лино. Фильм «Моя деревня» 2019 года – это история о любовном треугольнике и катастрофических последствиях выбора, который делает жена одного из героев. Фильм отмечен целым рядом наград, в числе которых награда за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале American Golden Pictures. Также фильм был представлен на Панфриканском международном кинофестивале, Занзибарском международном кинофестивале (один из крупнейших африканских фестивалей искусств), южноафриканском кинофестивале RapidLion и других. Новый фильм Стивена Лино, «Мвига», повествует о молодом парне, пытающемся выжить в тяжелых жизненных обстоятельствах.

Фестиваль «Африка. Вместе в будущее» пройдет с 25 по 30 июля. Гостей ждет насыщенная программа – кинопремьеры, фотовыставка, театрально-поэтический вечер, творческие встречи, паблик-токи и концерты. Фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге на киностудии «Ленфильм» и в кинотеатре «Аврора», в Москве – в кинотеатре «Иллюзион». Вход на все мероприятия свободный, по регистрации на сайте https://african-days.ru

Мероприятие «Дни африканского кино» является также частью проекта «Дни зарубежного кино», который РОСКИНО реализует c 2023 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Проект призван познакомить широкую российскую аудиторию с современным кино стран Азии, Ближнего Востока и Африки, а также стран СНГ. Уже прошли показы индийского, белорусского и иранского кино в Москве и Дни узбекского кино в Санкт-Петербурге.

Программа Дней африканского кино в кинотеатре «Аврора»:

«1960» (реж. Майкл Мутомбо, Кинг Шафт, 2022) – музыкальная драма, детектив. Когда спустя 60 лет после исчезновения обнаруживаются останки полицейского времен апартеида, пожилая певица возвращается к своему прошлому, чтобы помочь в расследовании. Но как много она знает и что утаивает?





«Бангаранг» (Bangarang) (реж. Робин Одонго, 2021) – экшн-драма. Действие фильма вдохновлено реальными событиями – пост электоральными беспорядками, повлекшими гибель младенца и последующими ложными обвинениями в адрес главного героя- безработного инженера, тщетно пытающегося в течение 10 лет найти работу по специальности и вынужденного работать водителем велотакси.





«Кондиционер» (Ar Condicionado) (реж. Марио Бастас, также известен под псевдонимом Фрадике, 2020) – драма. Однажды кондиционеры в столице Анголы Луанде начинают таинственным образом падать со зданий. Когда охраннику Матаседо приказывают до конца рабочего дня поставить своему перегревающемуся боссу кондиционер, он приступает к выполнению задания, которое, помимо прочего, сводит его с эксцентричным владельцем магазина электроники. Фильм погружает в зрителя в атмосферу города: здания Луанды, несущие его историю, и люди, пытающиеся перестроить свою жизнь после гражданской войны.

«Моя деревня» (Kijiji Changu) (реж. Стивен Лино, 2019) – история об отношениях между двумя лучшими друзьями Макаме и Саиди, любовном треугольнике и семейных интригах, имеющих катастрофические последствия.

«Мвига» (Mwiga) (реж. Стивен Лино, 2022) – история любви и предательства, где молодой парень по имени Мвига строит свою жизнь в тяжелых жизненных обстоятельствах. Он заботится о своей умирающей матери, пытается завоевать внимание спесивой возлюбленной и надеется на лучшее.

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