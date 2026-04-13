Роскосмос и Ради DFM провели грандиозное шоу «Первые в космосе. Cosmo Night»

В VK Stadium состоялось грандиозное аудиовизуальное шоу под названием «Первые в космосе. Cosmo Night», организованное Роскосмосом совместно с Радио DFM (входящим в «Русскую Медиагруппу»). Мероприятие, ставшее частью Недели космоса, собрало более пяти тысяч гостей и впервые объединило в формате живого концерта историю покорения космоса нашей страной с самыми современными сценическими технологиями.

Посетители отправились в захватывающее путешествие сквозь ключевые моменты освоения космоса и значимые открытия разных эпох. На сцене выступили Artik & Asti, Ханна, DJ Smash, Mary Gu, Filatov & Karas, Bearwolf, Бьянка, HollyFlame и RASA, каждый из которых через свою музыку и сценический образ отразил космическую тематику.

Важной частью программы стала тема преемственности поколений и привлечения молодого поколения к работе в космической отрасли.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов подчеркнул, что Неделя космоса для их организации – это не только демонстрация достижений страны, но и возможность познакомить молодежь с космонавтикой, показав ее как сферу для реализации их талантов. Он отметил, что такие мероприятия, как сегодняшний концерт, помогают представить космос не как нечто далекое, а как реальное пространство, где люди живут и работают всего в 400 километрах над Землей, способствуя прогрессу человечества. Возможно, среди присутствующих найдутся будущие покорители космоса.

Председатель Совета директоров «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин добавил, что важно донести информацию о возможности стать космонавтом до тех, кто готов творить будущее этой сферы. Он охарактеризовал «Первые в космосе. Cosmo Night» как пример, где масштабное музыкальное шоу сочетает зрелищность и глубокий смысл, приближая тему космоса к каждому через музыку и современный формат. Целью было не только напомнить о прошлых достижениях, но и показать, что эта история продолжается, и пригласить новое поколение присоединиться к открытому набору в отряд космонавтов Роскосмоса.

Зрители увидели ожившие чертежи Циолковского, прочувствовали атмосферу строительства Байконура, вместе воскликнули «Поехали!», услышали первые слова Леонова после выхода в открытый космос, стали свидетелями исторического рукопожатия «Союз-Аполлон» и наблюдали за развитием орбитальных станций.

Архивные кадры, прямая трансляция с МКС и футуристические визуализации позволили погрузиться в прошлое, настоящее и будущее космической отрасли. Отдельное внимание было уделено современным проектам, таким как космодром Восточный, ракеты «Ангара» и «Союз-5», а также Российская орбитальная станция. Финальный акт «Поехали дальше» символизировал непрерывность пути в освоении космоса.

Каждый этап программы сопровождался музыкальными номерами артистов, исполнившими как популярные хиты, так и композиции, идеально соответствующие настроению – от драматических до зажигательных.

Фото: пресс-служба «Русской Медиагруппы»