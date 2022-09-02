Российская академия музыки имени Гнесиных запускает культурно-просветительский проект «Классика в Завидово»

В преддверии объявленного Президентом России Владимиром Путиным празднования 150-летия со дня рождения Елены Фабиановны Гнесиной Российская академия музыки имени Гнесиных открывает в Тверской области проект «Классика в Завидово». В рамках проекта в Завидово пройдет серия концертов для жителей и гостей региона. События будут проходить в стенах образцовой школы Мокшино – административного центра Завидово. 1 сентября 2022 года прошла торжественная церемония подписания трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между ООО «ЗАВИДОВО Девелопмент», ГБОУ СОШ Мокшино и ФГБОУ РАМ имени Гнесиных.

«Уверена, что проект «Классика в Завидово» ляжет в основу создания творческих школ Гнесинки по всей стране, а практика патронажа, наставничества и тесного взаимодействия ведущих творческих вузов, представителей бизнеса и школ станет повсеместной», — подчеркнула заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова на подписании соглашения.

В рамках проекта при поддержке социально ответственного бизнеса планируется проведение регулярных концертов, мастер-классов, творческих вечеров и фестивалей. Данная инициатива направлена на расширение возможностей культурного просвещения для всех жителей Конаковского района и является частью проекта развития территории Завидово.

В день старта проекта в Завидово прошел концерт классической музыки в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов под управлением художественного руководителя и дирижера, ректора РАМ имени Гнесиных, лауреата премии Правительства РФ в области культуры, почетного работника сферы образования РФ, доктора искусствоведения, профессора Александра Рыжинского.

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