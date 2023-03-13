Российская государственная библиотека искусств (РГБИ) представляет выставку «Высказывание как послание»

В Голубом зале РГБИ открылась выставка художественных работ «Высказывание как послание». Будут представлены работы: Михаила Погарского, Елены Асеевой, Натальи Барановой, Юлии Устиновой, Марины Воробьевой, Олега Данилова, Светланы Деминой, Кати Ус, Юлии Назар, Андрея Криволапова, Елизаветы Фертман, Ольги Карелиц, Юрия Капустина, Марии Кирохо.

Выставка раскрывает художественные произведения как послание зрителю, современному обществу и будущему поколению. Экспозиция, развернутая в пространстве выставочного зала РГБИ, позволяет рассматривать библиотеку как место, где выявляются юность и актуальность искусства с его новыми формами высказывания.

Куратор выставки Анастасия Нехай: «Авторы работают не только маслом по холсту, но и с глиной, стеклом, деревом, проволокой, бумагой, глазурью и с другими материалами. Каждый представленный арт-объект является высказыванием и посланием одновременно. Рассматривая материальный объект или пользуясь им, задумываемся ли мы над тем, что он уже самим фактом существования в настоящем времени является посланием из прошлого, в котором был создан?»

Большая часть экспозиции - скульптурные произведения и инсталляции. Зрителю предлагается под другим углом посмотреть на теорию Дарвина, библейские тексты или литературные произведения о китайском философе Чжуан-цзы, мифологического героя Прометея. Получить представление о взглядах современных художников на повседневные процессы или на современное общество. Поразмышлять над феноменом синестезии и о синтезе искусств в целом. Пластическое искусство, произведения которого в материальном смысле существуют в пространстве, всегда имело сакральное значение. Несмотря на глобальную цифровизацию, это значение актуально и сегодня.

Выставка помогает зрителю расширить горизонты восприятия художественного объекта как социокультурного феномена, прочесть его как послание художника. Сконструированная художественная среда, какой является выставка, сама выступает посланием, в качестве которого предлагаются арт-объекты современных авторов.

Экспозиция открыта до 3 апреля 2023 года с 12:00 до 19:00, четверг до 20:00. Воскресенье – выходной день.

Вход свободный.

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