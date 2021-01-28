29 января 2021 года Российская государственная детская библиотека приглашает на виртуальный День головоломок.

Программу дня откроют мастер-классы от научного шоу Wow How, опыты и эксперименты которого можно повторить дома.

В свою очередь авторы бестселлеров детской обучающей литературы, эксперты в области нейропсихологии Гюзель Абдулова и Елена Тимощенко расскажут о том, как навык чтения влияет на когнитивные способности и возможно ли читать быстро и осмысленно.

Президент Российской федерации спидкубинга (сборка кубика Рубика на скорость) Роман Страхов ответит на вопросы об этом тренажере для мозга, который развивает стратегическое мышление, память и помогает сконцентрировать внимание.

Автор книги «Научиться играть в шахматы? Легко!», сооснователь Шахматной Школы N1, кандидат в мастера спорта по шахматам Сергей Жвакин разберет несколько самых интересных и сложных партий.

Из программы «13 фактов о головоломках» можно будет узнать о том, зачем Эрнё Рубик придумал свой знаменитый куб и как быстро он его собрал, какие головоломки самые древние, как связаны старинные шахматы и фильм о Гарри Поттере?

Подробности – https://rgdb.ru/projects/rgdb-online/12050-den-golovolomok-29-yanvarya-2021-goda

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