Российская киноиндустрия будет представлена на индийском кинорынке Film Bazaar

Российские компании-производители фильмов, сериалов и анимации представят свыше 30 проектов на крупнейшем южноазиатском рынке контента Film Bazaar в Индии.

С 20 по 24 ноября в Индии (штат Гоа) пройдет крупнейший рынок контента в Южной Азии Film Bazaar. Для российской киноиндустрии это первое комплексное участие под зонтичным брендом Russian Content Worldwide в этом рынке, который впервые за последние два года возвращается в офлайн-формат. На стенде, организованном РОСКИНО, будут представлены десять российских компаний: «Централ Партнершип», «Арт Пикчерс Дистрибьюшн», онлайн-кинотеатр KION, «Плюс Студия», «Баббл Студиос», «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ), «Союзмультфильм», ГК «РИКИ», студия «Ред Карпет», анимационная студия Platoshka.

В числе новинок, которые представят закупщикам контента из Индии и других стран южноазиатского региона, – приключенческий боевик «Гром: Трудное детство» (приквел фильма «Майор Гром: Чумной доктор»), триллер «По-мужски» с Антоном Лапенко, историческая драма «Союз Спасения. Время гнева» с Максимом Матвеевым и Леонидом Бичевиным, полнометражные мультфильмы «Чинк: хвостатый детектив» (первый в мире анимационный проект, созданный на игровом движке), и «Мальчик-дельфин», второй сезон сериала «Отпуск», фэнтези «Этерна: Часть первая», sci-fi триллер «Обратимая реальность», четвертый сезон мультсериала «Малышарики», мультсериал «Цветняшки». Эти проекты покажут международным представителям на специальных рыночных показах – скринингах, организованных РОСКИНО. Еще свыше двадцати проектов разных жанров компании представят в рамках каталога Russian Content Worldwide и на индивидуальных встречах с закупщиками контента.

Также на рынке Film Bazaar будет организован стенд Made in Moscow, где будут представлены 14 компаний Москвы, развивающиеся в сфере креативных индустрий. Это анимационные и киностудии, дистрибьюторы контента, телеканалы и предприятия, работающие в сфере перевода и локализации фильмов. Участие предприятий организует Московский экспортный центр. Оператором стенда выступит РОСКИНО.

«Присутствие российских компаний на столь значимом мероприятии в индустрии контента Азиатского региона знаменует новый этап в развитии российско-азиатских отношений в сфере кино- и анимационной индустрии. Мы с оптимизмом смотрим на перспективы укрепления бизнес-диалога с индийской киноотраслью, а также представителями других азиатских стран, и рады представить на рынке Film Bazaar целый спектр проектов: семейные приключенческие фильмы, картины в жанре фэнтези и научной фантастики, комедии, мистические триллеры, исторические и спортивные драмы, сериалы и анимацию. Отмечу также, что на этой неделе, с 17 по 20 ноября, РОСКИНО при поддержке Минкультуры России организует в Мумбаи Russian Film Festival. Таким образом, на этих двух мероприятиях мы комплексно представляем российскую индустрию контента как широкому зрителю, так и профессиональной индустриальной аудитории», – говорит генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто.

Компания «Баббл Студиос» покажет международным байерам новый приключенческий боевик «Гром: Трудное детство» (приквел фильма «Майор Гром: Чумной доктор», вышедшего в 2021 году). Предыдущий фильм о супергероях, зрелищный экшн про майора Игоря Грома на основе одноименного оригинального комикса, стал хитом не только в России, но и среди международной аудитории (возглавил международный топ Netflix в июле 2021 года). В компании рассчитывают и на международный успех нового релиза. По словам представителей «Баббл Студиос», компания хотела бы реализовать этот проект на крупном рынке Индии напрямую основным игрокам; до этого все продажи контента в этот регион происходили в рамках глобальных сделок.

«Арт Пикчерс Дистрибьюшн» делает ставку на новый семейный приключенческий фильм «Чук и Гек. Большое приключение» с Владимиром Вдовиченковым и Юлией Снигирь от режиссера Александра Котта, который выступил сорежиссером полюбившихся многим российским зрителям фильмов из новогодней серии «Елки». Комедия по мотивам одноименного произведения Аркадия Гайдара рассказывает историю двух братьев Чука и Гека, которые живут с мамой в Москве и скучают по папе, который работает далеко на Севере. Решив во что бы то ни стало встретить наступающий Новый год вместе, они отправляются в захватывающее путешествие к таинственным Синим горам… Как отметили в компании, ранее на территорию Индию, были проданы фильмы «Притяжение» и «Вычислитель», а в настоящее время финализируется сделка на фантастические триллеры «Обратимая реальность», «Спутник» и «Вторжение».

«Плюс Студия», для которой рынок Индии является абсолютно новым с точки зрения продаж контента, рассчитывает привлечь внимание дистрибьюторов к контенту, дублированному на английский язык, в частности фэнтези-фильму «Этерна: Часть первая», а также к универсальным историям, которые будут понятны зрителям из разных стран: так, на Film Bazaar компания представит сериал «Беспринципные».

Онлайн-кинотеатр KION в Индии рассчитывает на успех у международных закупщиков масштабной исторической драмы «Союз Спасения. Время гнева», новой семейной комедии «Иван Семёнов-школьный переполох!» и комедийной драмы «Почка». «Союз Спасения. Время гнева» — история, основанная на реальных событиях, рассказывающая о восстании декабристов 1825 года.

«Газпром-медиа Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) представит второй сезон сериала «Отпуск» телеканала ТНТ. На Film Bazaar компания уделит внимание работе с потенциальными партнерами по копродукции комедийных проектов ТНТ. Также представители ГПМ РТВ отметили стойкий интерес к форматным правам на ряд мелодраматических проектов компании от каналов ТНТ и ТВ3.

В числе проектов от компании «Централ Партнершип» на рынке Film Bazaar – новый триллер «По-мужски», спортивная драма «Мистер Нокаут», триллер «Кто там?» и анимационный фильм «Мальчик-дельфин».

Более трети российских проектов на рынке Film Bazaar представляют сегмент анимации. Компания «Союзмультфильм», в которой подчеркнули высокий интерес к индийскому рынку, привезет на Film Bazaar новый мультфильм «Чинк: хвостатый детектив» – это первый в мире полнометражный анимационный фильм, созданный полностью на игровом движке. Также «Союзмультфильм» представит проекты «Тайны медовой долины», «Ну погоди!», «Приключения Пети и Волка», «Монсики».

Анимационная студия Platoshka, недавно заключившая контракт с одной из самых передовых анимационных студий Азии – индийской Toonz Media Group на дистрибуцию мультсериала «Цветняшки» на языке хинди на каналах в Youtube, представит его на Film Bazaar. «Цветняшки» – это развивающий музыкальный анимационный сериал для детей до 4 лет, созданный с участием детских психологов. В компании ожидают установить бизнес-контакты с индийскими ТВ-каналами и VOD-площадками для дальнейшего сотрудничества.

Red Carpet Studio также впервые выходит на рынок Индии. На Film Bazaar компания делает ставку на анимационный проект для малышей «Космический Доктор Кот». В компании ожидают, что в рамках рынка будут проданы лицензионные права на проект на основные ОТТ платформы Индии и Юго-Восточной Азии.

ГК «РИКИ» покажет международным закупщикам анимационные проекты «Фиксики», «Бодо Бородо: Путешествия», «Тима и Тома», «Малышарики».

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