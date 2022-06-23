Российская креативная неделя в Парке Горького

«Российская креативная неделя» ежегодно охватывает все направления креативных индустрий: искусство, музыку, моду, дизайн, архитектуру и урбанистику, кино, телевидение, новые медиа, издательское дело и журналистику, маркетинг, компьютерную графику, разработку игр, IT и профильное образование.

В этом году Форум обретает особую актуальность. Креативная экономика принимает новые вызовы: изменились цепочки поставок и бизнес-процессы, привычные сценарии, партнеры. Для поиска эффективных решений необходимо консолидировать всех игроков рынка, обеспечить свободный диалог и совместную работу.

Событие традиционно объединит профильное сообщество, государственную власть и бизнес. Основные темы «Российской креативной недели — 2022»:

креативные индустрии в новой экономической реальности;

развитие национальных сегментов креативной экономики;

смысловой фундамент российской креативной экономики;

развитие территорий: креативные города и кластеры;

новый вектор международного сотрудничества в сфере креативных индустрий;

Impact index креативного продукта: ответственность за социальные результаты;

регулирование деятельности в сфере креативных индустрий;

кадровая политика.

Спикерами станут более 1000 экспертов, ожидается, что мероприятие в этом году посетят свыше 250 000 человек офлайн.

Среди приглашенных спикеров павильона «Деловая программа»: первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, генеральный директор завода «Октава» Павел Павленко, президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова, генеральный директор «ТВ БРИКС» Жанна Толстикова, генеральный директор холдинга Independent Media Наталья Веснина, президент фонда «Академия российского телевидения» Александр Акопов, генеральный директор АО «Национальная Медиа Группа» Светлана Баланова, генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров и другие эксперты.

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