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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Российская культура вернулась в ЕС

editor
By editor
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искатели жемчуга - венгрия

С 18 по 20 октября 2024 года «Санктъ-Петербургъ Опера» побывал на гастролях в Венгрии, где выступил на новой сцене Венгерской государственной оперы — Eiffel Art Studios в Будапеште. Представленная программа включала три значимых события. 18 октября зрители увидели оперу Генриха Маршнера «Вампир», 19 октября — оперу Жоржа Бизе «Искатели жемчуга», а завершил гастроли 20 октября гала-концерт «Мировые оперные хиты», где были исполнены знаковые и любимые многими поколениями музыкальные произведения под управлением Максима Валькова, дирижера театра, и маэстро Деяна Савича, советника по культуре Президента Сербии и главного дирижера Национального театра оперы и балета в Белграде.

вампир - венгрия будапешт

«Камерный театр „Санктъ-Петербургъ Опера“ занимает уникальное место в своем городе, так как ему приходится сосуществовать с Мариинским театром и учитывать это при формировании своего репертуара. Понятно, что они исполняют много исключительных произведений, в то время как мы и Мариинский театр, придерживаемся базового репертуара. Было приятно увидеть две уникальные оперы, а также узнать, что в программе Камерного театра есть множество других уникальных произведений. Также я был впечатлен усердием и целеустремленностью, с которыми был организован гала-концерт. Чувствовалось, что артисты не просто профессионалы, но и проявляют подлинный энтузиазм. Это было особенно захватывающе», — поделился впечатлениями Сильвестер Оковач, генеральный директор Венгерского государственного оперного театра.

гала-концерт

Изначально гастроли «Санктъ-Петербургъ Опера» планировались на март 2020 года в качестве ответных, но были перенесены в связи пандемией коронавируса. Венгерская государственная опера принимала участие в IV Международном фестивале камерной оперы в 2019 году, организованном «Санктъ-Петербургъ Опера», и показала зрителям Северной столицы пастиччо «Каирский гусь», объединившее две незаконченные оперы Вольфганга Амадея Моцарта — «Каирский гусь» и «Обманутый жених».

Фото – Георгий САВЕЛЬЕВ, театр «Санктъ-Петербургъ Опера»

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