Российская культура вернулась в ЕС

С 18 по 20 октября 2024 года «Санктъ-Петербургъ Опера» побывал на гастролях в Венгрии, где выступил на новой сцене Венгерской государственной оперы — Eiffel Art Studios в Будапеште. Представленная программа включала три значимых события. 18 октября зрители увидели оперу Генриха Маршнера «Вампир», 19 октября — оперу Жоржа Бизе «Искатели жемчуга», а завершил гастроли 20 октября гала-концерт «Мировые оперные хиты», где были исполнены знаковые и любимые многими поколениями музыкальные произведения под управлением Максима Валькова, дирижера театра, и маэстро Деяна Савича, советника по культуре Президента Сербии и главного дирижера Национального театра оперы и балета в Белграде.

«Камерный театр „Санктъ-Петербургъ Опера“ занимает уникальное место в своем городе, так как ему приходится сосуществовать с Мариинским театром и учитывать это при формировании своего репертуара. Понятно, что они исполняют много исключительных произведений, в то время как мы и Мариинский театр, придерживаемся базового репертуара. Было приятно увидеть две уникальные оперы, а также узнать, что в программе Камерного театра есть множество других уникальных произведений. Также я был впечатлен усердием и целеустремленностью, с которыми был организован гала-концерт. Чувствовалось, что артисты не просто профессионалы, но и проявляют подлинный энтузиазм. Это было особенно захватывающе», — поделился впечатлениями Сильвестер Оковач, генеральный директор Венгерского государственного оперного театра.

Изначально гастроли «Санктъ-Петербургъ Опера» планировались на март 2020 года в качестве ответных, но были перенесены в связи пандемией коронавируса. Венгерская государственная опера принимала участие в IV Международном фестивале камерной оперы в 2019 году, организованном «Санктъ-Петербургъ Опера», и показала зрителям Северной столицы пастиччо «Каирский гусь», объединившее две незаконченные оперы Вольфганга Амадея Моцарта — «Каирский гусь» и «Обманутый жених».

Фото – Георгий САВЕЛЬЕВ, театр «Санктъ-Петербургъ Опера»