Российская премьера фильма Ильдико Эньеди «История моей жены» в кинотеатре «Художественный»

1 марта 2022 года в 19:00 в Большом зале состоится российская премьера фильма Ильдико Эньеди «История моей жены» с Леа Сейду и Луи Гаррелем в главных ролях. Картину представит программный директор кинотеатра Стас Тыркин. Режиссер картины записала видеообращение специально для зрителей «Художественного». Событие пройдет при поддержке Института Листа – Венгерского культурного центра в Москве и прокатной компании «Русский Репортаж».

Венгерский кинорежиссер Ильдико Эньеди — обладательница главного приза Берлинского кинофестиваля и номинант на премию «Оскар» за хит 2018 года «О теле и душе». Мировая премьера новой картины Эньеди «История моей жены» состоялась в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля 2021 года. Главные роли в картине исполнили Леа Сейду, Луи Гаррель и Гийс Нэйбр.

По сюжету капитан Якоб Штэрр заключает пари с приятелем, что женится на первой женщине, переступившей порог кафе, в котором они коротают время. Случайной избранницей становится ветреная француженка Лиззи — восхитительная, очаровательная, но отнюдь не верная. В основу фильма легла книга «История моей жены. Записки капитана Штэрра» классика венгерской литературы, лауреата Нобелевской премии Милана Фюшта. Роман, опубликованный в 1942 году, сразу приобрел мировую известность и был переведен на множество языков.

«Мы сняли фильм о любви, страсти, драме, приключениях и о тысяче оттенков жизни — это бесстыдно эмоциональный рассказ о том, что значить быть мужчиной, что значит быть женщиной, и что значит быть человеком», – говорит режиссер Ильдико Эньеди.

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