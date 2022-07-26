Российская премьера комедийного экшена «Убойный монтаж» пройдёт в кинотеатре «Художественный»

3 августа в 20:00 состоится российская премьера комедийного экшена «Убойный монтаж» в кинотеатре «Художественный». Режиссер картины — обладатель премии Оскар Мишель Хазанавичус («Артист», «Молодой Годар»). Мировая премьера состоялась на церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2022. Фильм представит программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин.

Сюжет фильма разворачивается в заброшенном здании, где снимают кино про зомби. В самый разгар съемок внезапно срабатывает древнее проклятье, и в кадре начинает твориться безумие: актерам приходится сражаться с настоящими зомби. Чем же закончится эта история и суждено ли увидеть финальные титры создателям?

«”Убойный монтаж” – чертовски остроумный и крайне позитивный фильм – по крайней мере, такая у нас была задумка. Поначалу маскирующийся под классический зомби-хоррор, фильм постепенно раскрывается совершенно в другом направлении, включая элементы пародий на ситкомы и фильмы про съемки», – отмечает режиссер Мишель Хазанавичус.

«Не баловавший нас с далеких времён «Артиста» Мишель Хазанавичус вернулся с оммажем кинематографу популярных жанров – на этот раз культовому кино про зомби. Этот фильм — вроде бы легкомысленный, но на самом деле с двойным дном – из тех, что обязательно смотреть до конца, иначе деньги на ветер. Потому что когда всех уже покусают и все умрут, начнется самое интересное — комическая трэш-вакханалия обернется изощренным «кино о кино», все детали станут на свои места и обретут стройность и подобие смысла», – говорит программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин.

«Художественный» представляет новый для Москвы формат исторического кинотеатра с кураторским подходом к программе. Репертуар составляют избранные прокатные релизы, специальные показы, фестивали и другие события. Большинство фильмов демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Дистрибьютор картины в России – «Наше кино».

Начало сеанса в 20:00.

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