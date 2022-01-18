Российские продюсеры представят свои проекты в Италии на международном форуме When East Meets West

Российская киноиндустрия будет широко представлена на международном копродукционном форуме When East Meets West (WEMW), который состоится 24-28 января в Италии (г.Триест) – Россия впервые станет страной в фокусе одной из крупнейших европейских копродукционных площадок. Пять российских кинопроектов, отобранных международным жюри, будут представлены в различных программах форума, режиссеры и продюсеры этих фильмов смогут лично презентовать свои работы профессиональному международному сообществу. Также в состав национальной делегации войдут продюсеры, которые примут участие в специальных сессиях и панельных дискуссиях. Форум When East Meets West пройдет в партнерстве с экспортным брендом РОСКИНО Russian Content Worldwide (RCW).

В этом году форум When East Meets West состоится в гибридном формате: делегации стран-участников присоединятся к WEMW и физически, и виртуально.

Пять российских проектов были отобраны жюри для участия в разных программах WMEW:

Фильм «Короткое лето» режиссера Насти Коркия и продюсера Натальи Дрозд (копродюсер фильма «Купе номер шесть», получившего Гран-при 74-го Каннского кинофестиваля) будет представлен в форуме копродукции. Проект «Белой дороги!» режиссера Эллы Манжеевой и продюсера Виктории Лупик (фильм был представлен в секции Atelier программы Cinefondation 74-го Каннского кинофестиваля), а также фильм «Год рождения» режиссера Михаила Местецкого и продюсеров Сергея Корнихина и Семена Закружного будут представлены сразу в двух секциях: This is it (полнометражные игровые фильмы или гибридные проекты на стадии постпродакшена) и воркшопе First Cut Lab Trieste. Фильмы «Против ветра» режиссера и продюсера Татьяны Соболевой и «Поговори со мной» режиссера Юлии Мироновой представляют российский импакт-контент в новой секции Impact Pyramid Inspirational Lab.

Российская делегация, в которую войдут продюсеры и кинематографисты, во главе с генеральным директором РОСКИНО Евгенией Марковой примет участие в бизнес-программе форума. 24 января состоится специальная сессия на тему «Как оптимизировать возможности совместного кинопроизводства с Европой и извлечь максимальную выгоду из рынка». Также запланирована сессия Meet the Russian Delegation: российские профессионалы киноиндустрии смогут презентовать себя и свою компанию всем участникам форума WEMW. Модератором мероприятия выступит генеральный директор РОСКИНО Евгения Маркова.

Генеральный директор РОСКИНО Евгения Маркова: «Участие российской делегации в работе международного копродукционного форума When East Meets West в Италии – это логичное продолжение как нашего партнерства с форумом в рамках рынка российского контента Key Buyers Event, так и дальнейшее развитие диалога с итальянской индустрией, начатого в рамках бизнес-площадки Венецианского кинофестиваля в 2021 году, когда мы организовывали фокус на Россию. Такое усиление взаимодействия с европейским продюсерским сообществом неслучайно – мы наблюдаем готовность к копродукции со стороны как российских коллег, так и международного сообщества. Показательно, что почти 10 процентов от общего числа заявок на форум копродукции WEMW поступило именно из России. Уверена, что форум даст возможность российской киноиндустрии максимально представить свой потенциал, а также поможет повысить уровень экспертизы российских продюсеров».

Глава форума When East Meets West Алессандро Гропплеро: «Один из самых приятных результатов, который мы уже получили на этом форуме WEMW – это огромный интерес к нашей деятельности со стороны российской киноиндустрии. За последние несколько месяцев мы получили невероятное количество российских заявок (и это были высококлассные проекты) во все программы нашего форума. Мы очень счастливы, что выбрали несколько перспективных имен и выдающихся проектов, и надеемся предложить им возможность найти партнеров по копродукции, международным продажам или фестивальному участию среди более чем 750 участников WEMW».

Наибольшей популярностью на WEMW традиционно пользуется форум копродукции. Для участия в нем в этом году было подано рекордное количество заявок – 435 из 56 стран. Профессиональное жюри отобрало 22 проекта из 18 стран -в это число вошел и российский фильм «Короткое лето» режиссера Насти Коркия, одного из самых многообещающих молодых авторов российского кинематографа. В 2021 году ее полнометражный фильм «ГЭС-2» был в программе Венецианского кинофестиваля, а короткометражный фильм «Почти весна» получил приз «Кинотавра». Продюсером фильма «Короткое лето» выступает Наталья Дрозд (копродюсер фильмов «Купе №6», получившего Гран-при 74-го Каннского кинофестиваля, и «Аритмия», продюсер фильма «Давай разведемся»). Проекты будут представлены более чем 750 международным экспертам индустрии и потенциальным партнерам.

В сессиях This is IT и First Cut Lab Trieste с российской стороны примут участие продюсер Виктория Лупик и режиссер Элла Манжеева с фильмом «Белой дороги!», а также продюсеры Сергей Корнихин и Семен Закружный с фильмом «Год рождения». Сессия «This is it» проводится совместно с Milano Film Network; отобранные команды презентуют свои проекты международным закупщикам, программерам кинофестивалей и байерам. Все десять проектов, представленных в этой секции, претендуют на престижную премию форума WEMW — Laser Film Award. Воркшоп First Cut Lab Trieste предназначен для команд художественных фильмов на стадии монтажа из стран в фокусе When East Meets West – в 2022 году в эту программу вошли фильмы из России и Канады. Участники сессии получат экспертные отзывы от международных консультантов киноиндустрии и индивидуальные советы от редактора-консультанта.

Воркшоп по импакт-контенту — Impact Pyramid Inspirational Lab — проведут международные эксперты Даниэлла Туркова и Эми Шепард из Think-Film Impact Production. Основная цель — дать участникам больше информации о ценности импакт-контента, его возможностях для общества. Участники сессии получат конкретные инструменты работы и рекомендации по проектам. С российской стороны в воркшопе примут участие режиссер, сценарист и продюсер Татьяна Соболева с фильмом «Против ветра» и продюсер Юлия Миронова с работой «Поговори со мной».

Также в состав российской делегации на форуме WEMW войдут Юлия Мишкинене («Блондинка»), Анна Гудкова («Ловец в море»), Елена Степанищева («Замещение»), Александр Вайнштейн («Дело Бейлиса»), Юлия Шагинурова («Диссиденты и безумие»), Лика Алексеева (Jurowski DOC), Хельга Григорьева (Doc. Just Doc), Владислав Кеткович («Тундра Блюз), Полина Шлихт («Город птиц»).

Форум When East Meets West поможет привлечь потенциальных международных партнеров по копродукции в Россию и будет способствовать развитию взаимодействия российских и международных продюсеров, а также повышению информированности зарубежных игроков о возможностях кинопроизводства в России и программах господдержки.

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