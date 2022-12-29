Российские проекты идут в ногу с мировым трендом: коливинг Colife вышел на турецкий рынок

Проект Colife в начале года перевел свой главный офис в Дубай, а теперь объявил об открытии в Турции.

Весной 2022 года контрастные перемены проявились и в сфере недвижимости: популярные сервисы аренды ушли с российского рынка, но их смогли заменить наши внутренние проекты. Некоторые из них стали так активно развиваться, что вышли за рамки Москвы и начали международную экспансию. Одним из наиболее быстрорастущих стал проект Colife — сервис аренды, который работает по модели коливинга.

Коливинг Colife – это здание со стильными оборудованными апартаментами для долгосрочной аренды. В общих зонах для жильцов есть коворкинг, библиотека, места для отдыха и кухня с безлимитным кофе. Кроме здания в Colife более 400 квартир в удобных локациях Москвы. Можно снять стильную комнату с сервисом, классными соседями и без комиссии.

В последние годы коливинги стали одной из самых горячих ниш как для клиентов, так и для инвесторов. Наибольшим спросом они пользуются в крупных мегаполисах, куда постоянно стекаются молодые специалисты в поисках работы, полезных связей и качественной жизни. Уникальность этой аудитории в том, что она диджитализирована и привыкла к сервисам, поэтому такие консервативные сценарии поиска жилья как через агентов и риэлторов с легкостью смещаются коливингом с удобным сайтом, личным менеджером и кастомизированным продуктом. Такой формат подразумевает длительное проживание – от полугода, чем отличается от типичных гостиниц или отелей. Дружба, поддержка, регулярные мероприятия, стильный интерьер, сервис, который освобождает от бытовых проблем – это далеко не весь список плюсов выбора такого формата.

«Турция на данный момент один из наиболее распространенных центров для релокации, и коливинги имеют там большую актуальность. Подобный формат жилья стал особенно популярен среди молодежи, так как она ориентируется на комфорт и старается избавиться от привычной рутины. Классическая аренда жилья часто, наоборот, создает жильцу лишние заботы: долгий поиск, общение с собственниками, изучение договоров аренды, устройство быта. У жителя Colife в Стамбуле, Дубае или Москве все эти моменты закрыты автоматически», – рассказывает Дмитрий Бронников, соучредитель компании и СЕО в Стамбуле.

Проект планирует предоставить больше десяти локаций с различными видами и стоимостью к концу года. Еще в ближайшие несколько месяцев планируется выход на рынок Сингапура.

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