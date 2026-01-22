Российские студенты назвали артистов, у которых хотели бы учиться 

Ко Дню российского студенчества сервис «КИОН Музыка» и школа современной музыки Moscow Music School провели опрос учащихся, получающих высшее образование в музыкальной сфере, на тему выбора их карьерного трека. Несмотря на то, что большинство (42%) респондентов не сталкивались с попытками переубедить их в принятом решении, почти каждый третий (37%) опрошенный испытывал давление от членов семьи. Половина (43%) участников исследования видят в музыкальном образовании возможность для самореализации, а для 17% это шанс стать всемирно известным. 73% готовы отказаться от материальных благ ради работы с любимой музыкой. Антон Беляев и Adele возглавили списки артистов, которых хотели бы видеть в качестве педагогов.

Ежегодно 25 января отмечается День российского студенчества. Дата отсылает к 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. В преддверии праздника «КИОН Музыка» и Moscow Music School узнали у студентов, почему они выбрали образование в музыкальной сфере, какие есть предубеждения вокруг нее, а также как они видят свой дальнейший карьерный путь. Подавляющее число респондентов получают первое высшее образование (77%). Среди направлений обучения, после которых участники исследования решили сменить профессиональный вектор развития, лидируют гуманитарные и социальные науки (27%), искусство и культура (20%), информатика (20%) и естествознание (13%). Ключевой причиной выбора в пользу музыкального образования опрошенные назвали самореализацию и возможность заниматься любимым делом (43%). Реже говорили о желании избежать рутины (20%). 17% студентов видят в этом шанс стать всемирно известным и войти в историю.

Но есть и препятствия на пути к мечте. Например, 37% участников сталкивались с критикой профессионального выбора со стороны членов семьи. Повлиять на принятие решения стремились друзья (12%) и романтические партнеры (10%). При этом 42% респондентов избежали подобного прессинга. Основное предубеждение связано с предполагаемым отсутствием стабильного дохода или небольшим заработком (39%). 30% упомянули мнение, что музыка – хобби, а не работа. Более того: 12% уверены, что без таланта никакая учеба и практика не поможет стать звездой.

Большинство опрошенных (73%) готовы отказаться от некоторых материальных благ ради работы с музыкой, которая им нравится. Наиболее часто студенты связывают свой карьерный путь с поп-музыкой (12%), инди (11%) и электроникой (10%). Наименее востребованным оказался шансон.

Отечественная музыкальная индустрия кажется исследуемым более привлекательной: развиваться в ее реалиях хотят 56% учащихся. 23% респондентов желают стать профессиональным артистом, чуть реже – продюсером или саундпродюсером (20%), а также сонграйтером (14%).

Антон Беляев (15%) возглавляет рейтинг современных русскоязычных артистов, которых хотели бы видеть студенты в качестве педагогов. Владимир Золотухин, известный под псевдонимом ZOLOTO, на второй позиции (12%). Певица Лолита и рэпер SQWOZ BAB (Марат Мингазов) поделили между собой третье место, набрав по 9% голосов. Четвертую строчку тоже заняли два музыканта: DJ SMASH (Андрей Ширман) и Сергей Лазарев (у обоих по 6,4%). Немногим отстав, далее расположился Big Baby Tape (Егор Ракитин, 6%).

Среди зарубежных артистов участники опроса выделили Adele, исполнившую хиты Hello и Rolling in the Deep (8,8%). Серебро – у фронтмена группы Radiohead Тома Йорка (8,5%). Третья строчка рейтинга досталась The Weeknd (8%). Sting и Billie Eilish разделили четвертое место (7,7%). Замыкает топ-5 Lana Del Rey (7%).