Российские телебашни включат иллюминацию во Всемирный день гемофилии

17 апреля телебашни РТРС включат тематическую архитектурно-художественную подсветку по случаю Всемирного дня гемофилии. Останкинская телебашня окрасится в красный цвет.
Красным также будут подсвечены башни в Пензе, Перми, Якутске и других городах России. На башнях Ростова-на-Дону, Самары, Челябинска, Черкесска и Ярославля появится логотип Всероссийского общества гемофилии.
Акция проводится с целью привлечения внимания общества к проблемам людей, страдающих нарушениями свертываемости крови.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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