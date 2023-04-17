Российские телебашни включат иллюминацию во Всемирный день гемофилии

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17 апреля телебашни РТРС включат тематическую архитектурно-художественную подсветку по случаю Всемирного дня гемофилии. Останкинская телебашня окрасится в красный цвет.

Красным также будут подсвечены башни в Пензе, Перми, Якутске и других городах России. На башнях Ростова-на-Дону, Самары, Челябинска, Черкесска и Ярославля появится логотип Всероссийского общества гемофилии.

Акция проводится с целью привлечения внимания общества к проблемам людей, страдающих нарушениями свертываемости крови.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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