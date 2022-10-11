Российские телепроекты были отмечены американской кинопремией Golden Trailer Awards

Престижная международная премия в области маркетинга и промо Golden Trailer Awards («Золотой трейлер»), которая ежегодно вручается в США, назвала призеров. Сразу 2 проекта российского производства стали победителями, а еще 6 были отмечены шорт-листами.

Победителем в категории «Лучший зарубежный телевизионный ролик для художественного фильма» стал российский федеральный развлекательный телеканал ТНТ4 с трейлером «Бесперебойное кино». В категории «Лучший оригинальный телевизионный ролик для художественного фильма» победил крупнейший российский телеканал о кино КИНОТВ с трейлером «Стремись к совершенству».

В список шортлистов вошла российская кинокомпания «Централпартнершип» в категории «Лучший иностранный трейлер», а также проекты КИНОТВ в категории «Лучший музыкальный телевизионный ролик» и ТНТ4 в категориях «Лучший оригинальный телевизионный ролик» и «Лучший музыкальный монтаж телевизионного ролика».

«Приятно осознавать, что несмотря на нелёгкие времена для российских теле- и кино- компаний, отечественный контент признан жюри одного из главных мировых конкурсов в области телевидения Golden Trailer Awards. Это лишний раз показывает, что если делать своё дело качественно, правильно улавливать и чувствовать мировые тенденции и создавать лучший контент, мировое профессиональное сообщество оценит Вас по достоинству», – говорит генеральный директор КИНОТВ Катышев Сергей.

В списке участников премии такие крупнейшие международные телевизионные игроки, как Warner Bros., Netflix, Universal Pictures, Paramount, Apple TV+, Hulu, Sony Pictures, HBO.

Golden Trailer Awards — ежегодная международная премия в области маркетинга кинопродукции, которая вручается с 1999 года в США. В настоящее время премия насчитывает свыше 100 номинаций, в которых жюри в составе ведущих международных режиссёров, продюсеров, актёров, писателей, сценаристов и рекламных деятелей оценивает трейлеры, телевизионные и радио ролики, постеры, диджитал рекламу и рекламные кампании фильмов. Премия является значимым событием современной киноиндустрии и позволяет отмечать общественно значимые проекты и достижения в области продвижения кино.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.