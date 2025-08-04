Российские зрители увидят турецкий сериал «Струны души» раньше

Судьба открывает душераздирающую правду о том, что дочерей главных героев, Махинур и Араса, девочек Баде и Дерин, перепутали в роддоме. Связанные отчаянным желанием спасти жизнь Баде, у которой диагностирована гемолитическая анемия, Махинур и Арас заключают брак по расчету. Они намерены родить девочке брата или сестру, которые смогут стать донорами стволовых клеток для нее. Пока герои разбираются в запутанных событиях прошлого и ищут виновников произошедшего много лет назад в роддоме, между ними неожиданно расцветает любовь, превращая их союз в историю искупления, исцеления и силы настоящих чувств.

Российский зритель сможет оценить новинку раньше, чем поклонники в Турции, где премьера состоится лишь во второй декаде августа. Новые серии будут выходить по одной в день и сразу — в профессиональном многоголосом дубляже.

Производством сериала занималась компания Inter Medya («Оставь это ветру», «Черное сердце» и другие). Режиссерами выступили Джанан Челик и Эврим Йоней. Роли в проекте исполняют Эргюль Мирай Шахин, Али Ягыз Дурмуш, Букет Дереоглу, Эрдем Йылмаз, Уфук Каплан, Хакан Динчкол, Дуйгу Мерджан, Дерья Куртулуш Октар и другие.