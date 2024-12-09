РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир музыкиРоссийский артист и блогер ERSHOV выпустил трек «Побудь со мной»

Российский артист и блогер ERSHOV выпустил трек «Побудь со мной»

editor
By editor
35
ershov
Фото - пресс-служба Rocket Records

Новинка, наполненная теплотой и надеждой, которая подобно лучу света прорывается даже сквозь самые мрачные дни, не только подчеркивает новое музыкальное направление в творчестве блогера ERSHOV (Евгения Ершова), но и переносит слушателя в атмосферу уютных моментов, особенно ценных в холодное время года.

«Побудь со мной» — это напоминание о том, что счастье можно найти в самых простых вещах: в близких людях рядом, в тепле человеческого общения и даже в мелочах, которые скрашивают серые будни. И если вдруг вам кажется, что всё идёт не так, всегда можно найти повод улыбнуться и почувствовать себя лучше: просто остановитесь, чтобы насладиться моментом, ведь он и есть сама жизнь.

«Я хотел создать песню, которая напомнит каждому, что даже в самые тёмные моменты у нас всегда остаётся что-то светлое. Моя музыка — это способ передать слушателям ту поддержку, в которой иногда нуждается каждый из нас», — поделился ERSHOV.

Предыдущая статья
ЭЙС – «Дом безмятежного сна» – мистический русский рок
Следующая статья
Первый Евразийский конгресс лингвистов стартовал в Москве

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru