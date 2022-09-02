Российский бренд мужской и женской одежды UNiiZE представил коллекцию осень-зима 22/23

29 августа российский бренд мужской и женской одежды UNiiZE представил фэшн-инфлюенсерам, прессе и звёздам театра и кино коллекцию осень-зима 22/23 под названием Heritage. Хедлайнером мероприятия выступил российский стилист и знаток моды — Владислав Лисовец, который настоятельно рекомендовал обратить внимание на бренд.

Новая линейка — это ода родительскому гардеробу, который бережно хранит вневременные айтемы. Дизайнеры органично внедрили в него актуальные элементы и дополнили практичными формами и силуэтами.

Пространство The Moscow City Golf Club было трансформировано в магазин UNiiZE, декор которого отсылал нас к семейному очагу. Что подчёркивали стоящий в гостиной камин и висящие по периметру фото-картины с кампейна. А наполняли его рейлы с капсульной развеской и манекены с готовыми образами от стилистов бренда.

Основательница бренда UNiiZE — Евелина Лисак лично знакомила гостей с коллекцией и рассказывала идею создания её истории.

Мероприятие посетили: певица Анжелика Агурбаш, стилист Влад Лисовец, певица и актриса Настя Годунова, продюсер Елена Скорнякова, актриса Юлия Такшина, Нодар Ревия и многие другие гости. Гости отметили разнообразие ассортимента, качество тканей и пошива. Главные любители шоппинга не удержались и сразу примерили на себе несколько образов.

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