Российский бренд одежды WAVES & VIBES и киношкола «ЦЕХ» выпускают первый фэшн-фильм, снятый подростками

Российский бренд одежды WAVES & VIBES и киношкола «ЦЕХ» выпустят первый фэшн-фильм, снятый подростками Режиссером фильма выступила 15-летняя Дарья Сермяжко, ученица киношколы «ЦЕХ».

«Идея фильма заключалась в том, чтобы вся картинка не была приторно сладкой, как это бывает обычно, а где-то темной, где-то однотонной, живой, готической. Фоны должны были стать олицетворением жизни многих мам и пап (у кого-то насыщенная, у кого-то мрачная), но платья всегда оставались платьями – яркими», – рассказывает она об идее проекта для WAVES & VIBES. — «Съемки прошли довольно утомляюще, но очень интересно. Мы, я, получили много опыта, даже очень много. Это было сложно, но возможно. Больше всего помогли взрослые, которые помогали нам и спасали. Это был наш первый раз, поэтому «Первый раз – в первый класс». Если бы нам предоставили возможность ещё раз осуществить такое, то я бы с удовольствием, и мы бы смогли всё сделать спокойно и без помощи взрослых».



Абсолютно всё – от концепции и сценария до подбора реквизита, съемок, монтажа, цветокоррекции и звуковой обработки создавалось учащимися киношколы «ЦЕХ», лучшей и единственной московской образовательной площадки для подростков, где всё по-взрослому. Ребята «начинают снимать с первого дня своего обучения», в том числе в собственной студии, дружат и работают в среде, где ценится творческая смелость и воспитывается будущее индустрии. «Мы рады, что у нас появляется всё больше разных партнерских проектов, где ребята пробуют себя в чем-то новом. Мы надеемся, что данный опыт по съемке фэшн-фильма станет успешным для компании WAVES & VIBES и для наших учеников», — отмечает основатель школы Нина Ведмицкая.

WAVES & VIBES – это молодой российский бренд одежды, который отличают качественные материалы и пошив с заботой об экологии и этичном производстве, выверенные лекала – базовые принципы slow fashion. «Мы создаем премиум-одежду за адекватную стоимость, которая служит долго. Это ДНК и базовая философия нашего бренда», — отмечает Елена Коржаева, основатель WAVES & VIBES. — «Торговая марка зарегистрирована и изначально существовала с 2018 года в формате блога о путешествиях и стиле жизни: от travel tips до фильмов, книг, вина и гастрономических удовольствий, путевых заметок на салфетках, бьюти и шопинге. В 2022 мы решили запустить собственное производство, начав с детских льняных платьев, а позднее, уже после массового исхода зарубежных брендов из России, поняли, что делаем всё правильно. Мы очень гордимся тем, что всё – от лекал до готовой партии – создается в нашей стране и, прежде всего, для внутреннего рынка – с любовью и заботой. Все наши изделия сертифицированы, а качество тканей и пошива контролируется на каждом этапе». Съемки фэшн-фильма прошли при содействии детского модельного агентства BAMBI Management. Подбором моделей занимался лично её директор Михаил Токарев. «Любой бренд – это история. История WAVES & VIBES только начинается, и мы будем с интересом смотреть за её развитием». Фестивальным продвижением фильма будет заниматься российская компания CINEPROMO.

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