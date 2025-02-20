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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Российский дизайнер Ирена Сопрано создала для Дженнифер Лопес эксклюзивный концертный наряд!

editor
By editor
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solangel - ирен сопрано создала костюм для дженифер лопес

Модный российский дизайнер Ирена Сопрано создала для певицы Дженнифер Лопес эксклюзивный кристальный комбинезон, в котором певица вышла на сцену и покорила зрителей своей сверкающей красотой и пластикой. «Сегодня сбылась еще одна маленькая мечта. Я много лет отправляла эскизы для концертов Дженнифер Лопес. И вот этот комбинезон был создан специально для дивы!.. В нем все идеально: стрейч, повторяющий формы тела, леопард, да еще и в кристаллах!..», – делится важным событием известный дизайнер.

solangel - ирен сопрано создала костюм для дженифер лопес

дженифер лопес в костюме от ирене сопрано

Стоит напомнить, что платья Ирены Сопрано носят десятки звезд – как российских, так и мировой величины, Леди Гага, Бьеонсе, Кристина Агилера, Марайя Кэри, Ева Лонгория, Орнелла Мути, Пэрис Хилтон и многие другие. У дизайнера большой опыт работы с западными селебрити, они выбирают стиль и качество, которое присуще бренду SOLANGEL, и вот сейчас к этому звездному списку присоединилась и Дженнифер Лопес.

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