Российский дизайнер Ирена Сопрано создала для Дженнифер Лопес эксклюзивный концертный наряд!

Модный российский дизайнер Ирена Сопрано создала для певицы Дженнифер Лопес эксклюзивный кристальный комбинезон, в котором певица вышла на сцену и покорила зрителей своей сверкающей красотой и пластикой. «Сегодня сбылась еще одна маленькая мечта. Я много лет отправляла эскизы для концертов Дженнифер Лопес. И вот этот комбинезон был создан специально для дивы!.. В нем все идеально: стрейч, повторяющий формы тела, леопард, да еще и в кристаллах!..», – делится важным событием известный дизайнер.

Стоит напомнить, что платья Ирены Сопрано носят десятки звезд – как российских, так и мировой величины, Леди Гага, Бьеонсе, Кристина Агилера, Марайя Кэри, Ева Лонгория, Орнелла Мути, Пэрис Хилтон и многие другие. У дизайнера большой опыт работы с западными селебрити, они выбирают стиль и качество, которое присуще бренду SOLANGEL, и вот сейчас к этому звездному списку присоединилась и Дженнифер Лопес.