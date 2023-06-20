Российский дизайнер Виктория Спирина создала образы для концерта в Кремле

Дизайнер одежды Виктория Спирина создала два концертных образа для дуэта в Кремле. Платья для исполнительниц Веры Никоновой и Ольги Голицыной были подготовлены специально к концерту «Славься, Отечество!». Оба платья полностью отвечают современным трендам, блестящее платье Веры Никоновой было выполнено из пайеток, а «шоколадное» платье Ольги Голицыной выполнено из натурального шёлкового атласа.

Виктория Спирина, дизайнер одежды:

«Концертные наряды, безусловно, отличаются от вечерних платьев, важно, чтобы артист ярко и интересно смотрелся на сцене. Мне, как дизайнеру, важно было учесть не только пожелания вокалисток, но и создать их яркий образ. Чтобы они блистали на сцене не только своим вокальным талантом, но и визуально. Ведь сценический образ важен и для зрительского восприятия. Красивый и, что не маловажно, комфортный наряд помогает артисту чувствовать себя неотразимым, это придаёт дополнительную уверенность, особенно на сцене, где нужно не просто быть ярче, чем в обычной жизни, но по-настоящему блистать».

Концертная программа «Славься, Отечество!» была посвящена столетнему юбилею принятия первого герба Советского Союза и восьмидесятилетию Гимна страны. В этот день гости Кремлёвского дворца смогут вспомнить великую эпоху СССР, а также оценить значимость главных государственных символов.

На сцену в день мероприятия вышли народная артистка России Надежда Крыгина, народный артист России Владимир Девятов, заслуженная артистка России Анастасия Волочкова, заслуженная артистка Республики Беларусь Алёна Ланская, Мариам Мерабова, Таня Тузова, солистка Московского Театра Оперетты Полина Клинникова, вокальная группа «ПЯТЕRО», Александр Добрынин, Александр Еловских, Оркестр ансамбля песни и танца под управлением Алексея Губарева, Светлана Беляева, Вера Никонова, Ольга Голицына, ансамбль Фонда поддержки одарённых детей «Арт-Экспресс», Надежда Шальнева, Алина Делисс, скрипачка Анастасия Лаптева, Валентина Модина, Александр Внуков и хореографический ансамбль «Россияночка», Ансамбль солистов «Города России», Опера Драйв, Марина Акиньшина и Александр Гусев, Студия «Конфетти», Детский Мюзик-Холл Столица, Ульяна Данилина, Детский творческий коллектив Мастерская танца «Мой танец», Театр танца Андрея Степанова, Анастасия Петренко, театр танца «Релакс».

Виктория Спирина – дизайнер одежды, основатель марки свадебных и вечерних платьев Victoria Spirina. В 2019 британский журнал Vogue отметил Victoria Spirina как интересный бренд от Восточной Европы.

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