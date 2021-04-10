Российский Фестиваль гитарной музыки возвращается на сцену в 2021‑м году!

10 июля 2021 года впер­вые на тер­ри­то­рии Город­ско­го окру­га Колом­на Мос­ков­ской обла­сти в селе Мяч­ко­во прой­дет Чет­вер­тый Рос­сий­ский Фести­валь гитар­ной музы­ки – при под­держ­ке Мини­стер­ства куль­ту­ры МО, Мини­стер­ства туриз­ма МО, адми­ни­стра­ции город­ско­го окру­га Коломна.

Зри­те­ли и парт­не­ры пом­нят это зна­ко­вое собы­тие в мире музы­ки, местом про­ве­де­ния кото­ро­го в преды­ду­щие годы стал город Плес Ива­нов­ской обла­сти: Пер­вый open air – в июле 2013 году, Вто­рой мно­го­ча­со­вой музы­каль­ный мара­фон – в авгу­сте 2014 года, Тре­тий – в июле 2015-го.

Вновь воз­рож­да­ю­щий­ся Рос­сий­ский Фести­валь гитар­ной музы­ки, как и с момен­та стар­та в 2013‑м году, собе­рет на сцене заме­ча­тель­ных масте­ров испол­ни­тель­ско­го искус­ства из Рос­сии, Фран­ции, США, Бол­га­рии и др.

Зри­те­лей и гостей ждут раз­но­пла­но­вые сти­ли­сти­че­ские ком­по­зи­ции: рок, блюз, джаз, фьюжн, фанк, клас­си­че­ская музы­ка, поп-музы­ка, а так­же — мастер-клас­сы и автограф-сессии.

В чис­ле участ­ни­ков Чет­вер­то­го Рос­сий­ско­го Фести­ва­ля гитар­ной музы­ки – леген­дар­ные арти­сты: Алек­сей Белов, Оль­га Кор­му­хи­на, Дмит­рий Чет­вер­гов, Борис Бул­кин, Антон Дави­дянц, Роман Мирош­ни­чен­ко, Олег Изо­тов, груп­па Ива­на Смир­но­ва, груп­па Мастер, груп­па Чер­ный Кофе, ChetMen, груп­па Nebesa, Jasper Lee band, Хри­сте­лин Кири­лов (Hristelin Kirilov, Бол­га­рия), Фре­де­рик Белин­ский (Frédéric Belinsky, Фран­ция), Чарльз Реджи­стер (Chuck Register, США) и дру­гие испол­ни­те­ли и дру­зья Фестиваля

Мис­сия Чет­вер­то­го Рос­сий­ско­го Фести­ва­ля гитар­ной музыки:

предо­став­ле­ние воз­мож­но­сти live выступ­ле­ния миро­вым музы­кан­там на реаль­ной сцене в реаль­ном времени;

зри­те­ли и поклон­ни­ки сно­ва побы­ва­ют на насто­я­щем живом кон­цер­те люби­мых артистов;

сохра­не­ние и раз­ви­тие луч­ших исто­ри­че­ских тра­ди­ций испол­ни­тель­ско­го искусства;

зна­ком­ство с новы­ми именами;

инфор­ми­ро­ва­ние о самых акту­аль­ных трен­дах совре­мен­ной музы­ки, гитар­ных новин­ках, тех­но­ло­ги­ях live концертов;

бла­го­тво­ри­тель­ная дея­тель­ность: впер­вые в этом году орга­ни­за­то­ры при­гла­ша­ют на Фести­валь вос­пи­тан­ни­ков дет­ских домов и интер­на­тов. И обя­за­тель­но — вра­чей и волон­те­ров, кото­рые в это непро­стое вре­мя спа­са­ют так мно­го жиз­ней, ока­зы­ва­ют бес­цен­ную помощь людям.

Нача­ло в 12:00. Вход – свободный!

Подроб­ная инфор­ма­ция – на сай­те Фести­ва­ля по пред­ло­жен­ной ссылке.

В обя­за­тель­ном поряд­ке будут стро­го соблю­дать­ся все необ­хо­ди­мые меры сани­тар­но-эпи­де­мио­ло­ги­че­ской без­опас­но­сти — в соот­вет­ствии с тре­бо­ва­ни­я­ми Роспо­треб­над­зо­ра; так­же — на вхо­де каж­дый смо­жет полу­чить бес­плат­но мас­ку и перчатки.

Гене­раль­ный Парт­нер Чет­вер­то­го Рос­сий­ско­го Фести­ва­ля гитар­ной музы­ки — «Коло­мен­ская ягода».

Instagram: @guitar.fest ч

YouTube: Канал Чет­вер­то­го Рос­сий­ско­го Фести­ва­ля гитар­ной музыки

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