Российский Фестиваль гитарной музыки возвращается на сцену в 2021‑м году!

10 июля 2021 года впервые на территории Городского округа Коломна Московской области в селе Мячково пройдет Четвертый Российский Фестиваль гитарной музыки – при поддержке Министерства культуры МО, Министерства туризма МО, администрации городского округа Коломна.
Зрители и партнеры помнят это знаковое событие в мире музыки, местом проведения которого в предыдущие годы стал город Плес Ивановской области: Первый open air – в июле 2013 году, Второй многочасовой музыкальный марафон – в августе 2014 года, Третий – в июле 2015-го.
Вновь возрождающийся Российский Фестиваль гитарной музыки, как и с момента старта в 2013‑м году, соберет на сцене замечательных мастеров исполнительского искусства из России, Франции, США, Болгарии и др.
Зрителей и гостей ждут разноплановые стилистические композиции: рок, блюз, джаз, фьюжн, фанк, классическая музыка, поп-музыка, а также — мастер-классы и автограф-сессии.
В числе участников Четвертого Российского Фестиваля гитарной музыки – легендарные артисты: Алексей Белов, Ольга Кормухина, Дмитрий Четвергов, Борис Булкин, Антон Давидянц, Роман Мирошниченко, Олег Изотов, группа Ивана Смирнова, группа Мастер, группа Черный Кофе, ChetMen, группа Nebesa, Jasper Lee band, Христелин Кирилов (Hristelin Kirilov, Болгария), Фредерик Белинский (Frédéric Belinsky, Франция), Чарльз Реджистер (Chuck Register, США) и другие исполнители и друзья Фестиваля
Миссия Четвертого Российского Фестиваля гитарной музыки:
- предоставление возможности live выступления мировым музыкантам на реальной сцене в реальном времени;
- зрители и поклонники снова побывают на настоящем живом концерте любимых артистов;
- сохранение и развитие лучших исторических традиций исполнительского искусства;
- знакомство с новыми именами;
- информирование о самых актуальных трендах современной музыки, гитарных новинках, технологиях live концертов;
благотворительная деятельность: впервые в этом году организаторы приглашают на Фестиваль воспитанников детских домов и интернатов. И обязательно — врачей и волонтеров, которые в это непростое время спасают так много жизней, оказывают бесценную помощь людям.
Начало в 12:00. Вход – свободный!
Подробная информация – на сайте Фестиваля по предложенной ссылке.
В обязательном порядке будут строго соблюдаться все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности — в соответствии с требованиями Роспотребнадзора; также — на входе каждый сможет получить бесплатно маску и перчатки.
Генеральный Партнер Четвертого Российского Фестиваля гитарной музыки — «Коломенская ягода».
Instagram: @guitar.fest ч
YouTube: Канал Четвертого Российского Фестиваля гитарной музыкиОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.