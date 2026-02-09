Оплата публикаций

Российский финтех, цифровые двойники территорий, «умное» производство

Фото предоставлено организаторами

26 февраля в СПбГЭУ пройдет II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Цифровые технологии: модели управления и экономическая эффективность».  

В ней примут участие представители органов власти, бизнеса и индустрии, образования и науки: предусмотрены очный и онлайн-форматы, рабочие языки — русский, английский, китайский.

Тема конференции «Технологическое лидерство и эффективные решения» обусловлена необходимостью обсуждения ключевых вопросов цифровой трансформации страны, экономики данных, повышения эффективности отраслевого и пространственного управления на основе потенциала цифровых технологий.

Цель конференции 2026 года — формирование стратегических подходов к внедрению цифровых технологий в разные отрасли экономики и социальной сферы, оценка потенциала экспорта и тиражирования отечественных цифровых решений, выработка предложений по развитию рынков российских цифровых технологий и привлечения инвестиций в высокотехнологичный сектор. В фокусе – обсуждения решений, которые дают значимый экономический эффект и обеспечивают национальное технологическое лидерство: от искусственного интеллекта и инфраструктурных платформ, цифровых двойников территорий, «умного» производства и интеллектуальных транспортных систем до продвижения отечественных высокотехнологичных брендов на мировой рынок и цифровизации коммуникаций.

В рамках конференции будут представлены: передовые отечественные цифровые решения в области госуправления, финансового сектора, транспортной логистики, промышленного производства, пространственного управления, креативных индустрий; вклад корпораций и регионов России в цифровую трансформацию и технологическое лидерство; ключевые «точки быстрых экспериментов» – малые инновационные предприятия; опыт взаимодействия университетов и ИТ-бизнеса в подготовке кадров; а также практики стран БРИКС в обеспечении технологического суверенитета.

Программа конференции предусматривает проведение 10 панельных сессий по следующим направлениям: российский финтех; цифровые двойники территорий; цифровая логистика; «умное» производство; статистика; продвижение высокотехнологичных брендов России; цифровизация коммуникаций; отечественные ИТ-платформы и инфраструктурные решения; ИИ-аналитика для малых и средних предприятий; подготовка ИТ-кадров.

Ключевым событием программы станет пленарное заседание «На пути к технологическому лидерству: макроэкономическая политика, суверенная цифровая финансовая инфраструктура, стратегии внедрения информационных технологий».  В рамках дискуссии планируется комплексное обсуждение вопросов достижения технологического лидерства — разные аспекты и разные уровни управления экономическими системами. 

Будут обсуждаться вопросы, какая макроэкономическая политика и какие институциональные решения способны поддержать инновационный рост; как активизировать механизм рынка финансового капитала, в том числе стимулирования венчурных инвестиций; какую роль играет суверенная цифровая финансовая инфраструктура в обеспечении технологического рывка; каковы перспективы развития финансовых цифровых технологий, включая цифровой рубль, цифровые финансовые активы, открытые API и др. Как развитие технологий в таких системообразующих российских компаниях как ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром» способствуют развитию смежных отраслей, в том числе созданию новых технологических рынков. Как наладить эффективную кооперацию с технологическими партнерами БРИКС, в том числе на основе внедрения единых технологических стандартов. 

Среди спикеров пленарного заседания: Широв Александр Александрович, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН,  член-корреспондент РАН; Макаров Валентин Леонидович, президент НП РПО «РУССОФТ»; Шило Алексей Николаевич,заместитель министра транспорта Российской Федерации; Семион Кирилл Викторович, начальник департамента информатизации ОАО «РЖД»; Бородин Владислав Иванович, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск»; Курасов Алексей Владимирович, управляющий директор АО «ФИНАМ».

Среди ключевых партнеров форума – НП РПО «РУССОФТ», Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, ОАО «РЖД», ПАО «Газпром», Банк России, ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО «Газпромбанк», АО «ФИНАМ», АО «Ситроникс КТ», OZON, VK и другие.

«Достижение целей технологического лидерства требует адекватных моделей управления. Именно модель управления создает экосистему, среду, в которой инновации и лидерство становятся возможны. Это правило действует как на уровне всей страны, так и на уровне отдельных компаний. В свою очередь сами технологии меняют модели управления — большие данные, цифровые платформы, искусственный интеллект теперь являются неотъемлемыми элементами современных управленческих систем. Национальное технологическое лидерство самый мощный драйвер долгосрочной экономической эффективности страны, ее суверенитета. Достижение и удержание технологического лидерства требует совместных усилий государства, бизнеса, науки и образования», — говорит ректор СПбГЭУ Игорь Анатольевич Максимцев.

