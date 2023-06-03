РОССИЙСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ ЗАПУСКАЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР В ПРОЕКТ «МАСТЕРСКАЯ ПО ИНКЛЮЗИИ. КУЛЬТУРА 2.0»

1 июня стартовал конкурсный отбор среди учреждений культуры на участие в проекте «Мастерская по инклюзии. Культура 2.0» Российского фонда культуры. Организация-победитель станет площадкой для внедрения передовых технологий и практик в сфере инклюзии.

Проект «Мастерская по инклюзии. Культура 2.0» рассчитан на тех, кто стремится сделать свое учреждение культуры более открытым и доступным для посетителей с инвалидностью и планирует развивать программы в области социокультурной инклюзии, хочет познакомиться с успешным опытом и современными практиками в сфере инклюзии и работы с различными аудиториями. Организация-победитель получит рекомендации по адаптации пространства и мероприятий публичной программы своей организации для целевых групп и содействие в практической реализации проекта.

«Доступная среда и равные возможности должны стать естественной частью физического и цифрового пространства учреждений культуры по всей стране. Российский фонд культуры регулярно проводит большую работу по расширению доступности культуры. Это один из наших приоритетов. Конкурс проводится в рамках проекта «Культура 2.0», который, объединив самых разных экспертов, накопил большой опыт в области инклюзии. И сейчас мы можем не просто поделиться информацией о существующих наработках, но и показать, как реализовать их на практике. Даже сам процесс этого внедрения мы сделаем доступным всем, кто заинтересован в инклюзивных технологиях: в ходе проекта наши мероприятия на пилотной площадке будут транслироваться онлайн с переводом на русский жестовый язык», — подчеркнула Елена Головнина, генеральный директор Российского фонда культуры.

Участвовать в конкурсе могут российские государственные и муниципальные музеи, музеи-заповедники, библиотеки, дома культуры и культурные центры. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется с 1 по 30 июня 2023 г. включительно.

Основные направления программы Мастерской по инклюзии:



работа по адаптации пространства и подготовке сотрудников к работе с различными группами посетителей;

работа по адаптации пространства и подготовке сотрудников к работе с различными группами посетителей; особенности продвижения информационных продуктов и услуг для людей с инвалидностью;

роль и принципы социокультурной инклюзии;

работа с незрячими и слабовидящими посетителями (особенности коммуникации и восприятия, современные технические решения, а именно тифлосредства, помогающие восприятию информации, средства для передвижения и ориентирования в пространстве, тифлокомментирование (аудиодескрипция);

работа с глухими людьми (специфика работы с глухими посетителями, русский жестовый язык, технические средства, помогающие неслышащим посетителям);

специфика работы с людьми с одновременными нарушениями слуха и зрения.

В ходе работы «Мастерской по инклюзии. Культура 2.0» команда учреждения культуры пройдет обучение корректному взаимодействию с целевыми группами с учетом их индивидуальных особенностей. В центре внимания Мастерской — знакомство с ключевыми принципами инклюзии и формирование практических навыков адаптации проектов в соответствии с потребностями людей и их индивидуальным опытом. Программа поможет сформировать представление о различных концепциях инклюзии и овладеть соответствующими им методами социального проектирования и планирования, организации пространств и процессов, а также работы с аудиторией.

Участие в конкурсе регламентируется «Положением о конкурсе», опубликованном на официальном сайте Российского фонда культуры: https://konkurs.rcfoundation.ru .

Официальный сайт: https://konkurs.rcfoundation.ru .

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