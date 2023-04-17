Российский клуб арт-директоров объявляет о старте нового конкурсного сезона

Проекты победителей войдут в ежегодный креативный дайджест, где будут представлены ключевые тенденции в российской рекламе, креативе и дизайне.

17 апреля открылся XIX конкурсный сезон ADCR Awards. Главная задача – определить лучшие креативные проекты и творческие таланты в соответствии с ключевыми инструментами рекламы и дизайна: видео, коммуникационный дизайн, интегрированные и диджитал-кампании.

«Участники конкурса, восхищаюсь вашим бесстрашием, ведь создание новых смелых идей – это всегда риски. Участвуйте в конкурсе, чтобы повысить заметность и рейтинг своего бизнеса. Смелые заказчики-партнеры, которых вы ищете, вглядываются в работы победителей. Иначе где еще они могут увидеть все лучшее в дизайне и рекламе России за 2023 год? Это и есть обязательная работа конкурса ADCR Awards. Особенно сейчас, когда российскому бизнес-искусству, дизайну и рекламе, сокращен выход на международные фестивальные площадки», – комментирует старт нового конкурсного сезона Александр Алексеев, бессменный президент российского клуба арт-директоров.

Главный тренд конкурса – запуск новых возможностей

В этом году проведение конкурса ADCR Awards сопровождается изменениями, которые направлены на раскрытие профессионального потенциала в области креатива, дизайна и рекламы:

В этом году появились дополнительные номинации в категории Interactive & Mobile, которые фокусируются на инновационности рекламных кампаний: Innovation in Mobile, Visual Craft - art direction, visual effects and animation.

Роль креативных инструментов в решении бизнес-задач нуждается в переосмыслении. Оргкомитет конкурса утвердил специальные номинации, чтобы транслировать рынку яркие решения и практики, которые помогают брендам сохранять собственную идентичность и связь с потребителями: Corporate Brand Identity – Rebranding; Brand Transformation.

Еще больше акцента на креативной и визуальной составляющей проектов, потому что реклама и дизайн – это не только бизнес, но и уникальная часть современной культуры.

«Обратите внимание на изменения в номинациях. При безостановочном росте популярности онлайн видеоконтента мы обязаны обратить внимание на мастерство в его создании – мы ввели новые номинации в Interactive & Mobile. Уход популярных брендов, “переодевание” развивающихся и появление совершенно новых, вслед за трансформацией экономики России, повлияло на ввод новых номинаций в Corporate Brand Identity. Школы дизайна и рекламы готовят для рынка все больше замечательных юных профи – и мы заслуженно вводим специальный приз “Школа года”. Движение Клуба арт-директоров с самого своего появления стремится внести ценности искусства и культуры в бизнес, и поэтому только Гамбургский счет в жюрении поможет нам поднять планку в дизайне и рекламе» – оценивает изменения в конкурсе Александр Алексеев.

Конкурс с приоритетом в развитие

Российский клуб арт-директоров считает важным сохранять стремление к развитию рекламы, креатива и дизайна в нашей стране. Именно поэтому в этом году появится специальная номинация «Школа года». Вручение награды от лица профессионального сообщества символизирует не только преемственность поколений и традиций, но и выражение уверенности в том, что развитие креативного образования соответствует интересам бизнеса. Главный критерий – это количество наград, завоеванных студентами, по итогам конкурсного сезона ADCR Awards 2023.

Ежегодно в конкурсе ADCR Awards принимают участие российские рекламные и брендинговые агентства, а также независимые креаторы. Стать участником конкурса может любой желающий, независимо от территориального положения и опыта работы в индустрии.

Срок завершения приема работ – 25 августа.

Победители будут представлены в октябре.

Официальный сайт: https://awards.artdirectorsclub.ru .

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Организаторы: Российский клуб арт-директоров при поддержке АКАР, РАМУ, АРИР, ЦРБК.

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