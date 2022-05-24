Российский клуб арт-директоров объявляет о старте нового конкурсного сезона

Открыт прием работ на участие в российском профессиональном конкурсе креатива, дизайна и рекламы ADCR Awards. Кейсы принимаются до 25 августа. Ключевая цель конкурса ADCR Awards в этом году — поддержать креаторов, которые развиваются на локальном рынке.

Порядок участия

Принять участие в конкурсе могут агентства любого уровня, независимые творческие группы и начинающие креаторы. Жюри конкурса определят наиболее яркие проекты по 7 основным категориям:

Film & Audio;

Print & Outdoor;

Interactive & Mobile;

Design;

Brand Experience;

Integrated & Innovation;

Young & Students (для креаторов до 28 лет).

Структура категорий была разработана совместно российским и европейским клубом Арт-директоров в соответствии с тенденциями развития креативных индустрий.

Правила меняются

4 марта 2022 года Европейский клуб арт-директоров решил временно приостановить российское членство в крупнейшем международном креативном объединении.

Оргкомитет российского профессионального конкурса креатива, дизайна и рекламы считает важным поддерживать креативных специалистов и проводить оценку кейсов на локальном уровне, чтобы сохранить стремление к развитию индустрии внутри страны.

Открытая площадка для социально-ориентированных проектов

Креативные инструменты находятся на этапе важной трансформации. Меняются не только форматы, но и смыслы коммуникации. С 2021 года в ADCR Awards используются специальные правила подачи для социально-ориентированных кампаний. Благотворительные и некоммерческие проекты обладают значительным потенциалом, чтобы изменить представление о рекламе, креативе и дизайне.

Вручая награду ADCR Awards от лица профессионального сообщества, клуб сохраняет стремление к развитию рекламы, креатива и дизайна в России.

«​​Мир уже не будет прежним, но свой основной принцип Клуб Арт-директоров не меняет. Мы отбираем лучшие работы дизайна и рекламы России по гамбургскому счету, вне политиканства. Год от года мы формируем представление российской креативной индустрии, для себя и всего мира», — комментирует старт нового сезона президент Российского клуба арт-директоров Александр Алексеев.

График проведения конкурса

Прием работ: 16 мая — 25 августа;

Просмотр работ жюри: Сентябрь;

Шорт-лист: Октябрь;

Объявление победителей: Октябрь.

По итогам конкурса будет издан креативный дайджест ADCR Awards 2022 (Trendbook) – отчетный сборник Российского клуба арт-директоров, который представит итоги восьмого конкурсного сезона российскому креативному сообществу.

О конкурсе

ADCR Awards — российский профессиональный конкурс в области креатива, дизайна и рекламы, учрежденный клубом Арт-директоров России. Индустриальный статус конкурса ежегодно подтверждается участием в составе профессиональных фестивалей и конкурсов Национального рейтинга креативности АКАР.

Организаторы: Российский клуб арт-директоров при поддержке АКАР, РАМУ, АРИР (IAB Russia), ЦРБК.

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